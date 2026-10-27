Madrid sumará 596 plazas públicas en residencias para mayores dependientes hasta junio de 2028

La Comunidad de Madrid incorporará a su red pública 596 plazas residenciales destinadas a personas mayores en situación de dependencia, con un presupuesto cercano a los 25 millones de euros. Así lo ha anunciado el Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso.

Las plazas se irán incorporando entre el 1 de noviembre de 2026 y el 30 de junio de 2028. El anuncio no significa, por tanto, que las 596 estén disponibles de inmediato: su puesta en marcha se realizará durante los próximos meses, conforme a los contratos y los plazos previstos por el Ejecutivo autonómico.

Doce contratos para 431 plazas

El Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana 12 contratos que permitirán incorporar 431 de estas plazas, por un importe superior a 18,4 millones de euros. Estarán ubicadas en recursos de Pinto, Torrelodones, Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial, El Álamo, San Martín de la Vega, Cadalso de los Vidrios, Galapagar y Pozuelo de Alarcón. El resto del presupuesto, más de 6,4 millones de euros, corresponde a 165 plazas cuya tramitación no requiere autorización del Consejo de Gobierno.

Dónde estarán los centros

Los centros en los que se incorporarán las nuevas plazas se encuentran en los distritos madrileños de Latina y Carabanchel, así como en Cobeña, Getafe, Serranillos del Valle, San Lorenzo de El Escorial, Aldea del Fresno, Rivas-Vaciamadrid, Brunete, Pozuelo de Alarcón, Alcalá de Henares, Galapagar, Torrelodones, San Sebastián de los Reyes, San Martín de la Vega, Pinto, Meco, Villanueva de la Cañada, El Álamo, Algete, El Molar, Majadahonda, Navalcarnero y Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.

Programas contra la soledad y atención personalizada

El Acuerdo Marco de Atención Residencial para personas mayores en la Comunidad de Madrid establece que estos recursos deberán desarrollar programas específicos de prevención, detección y respuesta ante situaciones de soledad. Además, crearán registros con las preferencias alimentarias, culturales y de ocio de las personas usuarias.

Los profesionales de estas residencias están especializados en prestar apoyo y cuidados personales, así como asistencia gerontológica, rehabilitadora, psicológica y social. Junto al alojamiento y la manutención, las personas residentes disponen de actividades recreativas, iniciativas contra el aislamiento y prestaciones como peluquería y podología.