Un bosque del recuerdo en España supera las 1.800 ceremonias funerarias en 2026

Elegir un árbol como lugar de descanso, depositar las cenizas entre viñedos o celebrar una despedida rodeada de naturaleza son alternativas que están ganando protagonismo frente a los funerales tradicionales. Esta tendencia creciente hacia la personalización de los funerales cobra especial relevancia con la proximidad del Día de Todos los Santos.

Desde su apertura en 2020, Recordarium alberga los restos de más de 5.000 personas y, en lo que va de 2026, ha superado las 1.800 ceremonias. Este crecimiento refleja el interés por nuevas formas de despedida que también observa Pazy, una empresa española que ofrece una alternativa al seguro de decesos para planificar y contratar funerales personalizados.

El impulso de la naturaleza en el destino de las cenizas

Una encuesta realizada por Pazy a más de medio millar de participantes muestra que el 65,3% de quienes respondieron sobre el destino de las cenizas eligió una alternativa vinculada a la naturaleza. En concreto, el 22,3% señaló que le gustaría descansar junto a un árbol en un bosque, el 23,7% optó por la montaña o el campo y el 27,6% por el mar.

Tanto Pazy como Recordarium confirman que cada vez son más las personas que contratan sus servicios para dejar organizada su despedida antes de fallecer, con el objetivo de evitar que los seres queridos pasen por decisiones difíciles y con las emociones a flor de piel.

Variedad de opciones y ceremonias personalizadas

Recordarium ofrece diferentes modalidades para depositar las cenizas, desde el esparcimiento en la naturaleza desde 249 euros hasta columbarios ecológicos y árboles familiares donde pueden descansar hasta diez personas. El bosque cuenta con unos 3.000 árboles de más de trece especies mediterráneas y ha ampliado su superficie más de un 35% en el último medio año.

La personalización de las despedidas permite celebrar ceremonias muy diversas, desde mariachis cantando rancheras junto al árbol del fallecido hasta lecturas de cuentos infantiles o sueltas de mariposas. Aunque el bosque está cerca de Madrid, más del 65% de las familias procede de la Comunidad de Madrid, mientras que el 5% llega de Toledo y el resto de otras comunidades o del extranjero. De cara a los funerales del futuro, el 67,5% de los encuestados por Pazy cree que serán más únicos y personales, consolidando un modelo que busca reflejar la vida que ha tenido cada persona.