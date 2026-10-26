Tres recetas terroríficas con aguacate para celebrar Halloween de una forma diferente

Halloween es una de las fechas más esperadas por los niños, que cada año disfrutan de los disfraces, el tradicional "truco o trato" y los dulces. Sin embargo, cada vez más familias buscan alternativas que permitan reducir el consumo de azúcar sin renunciar a la diversión. Para ello, la Organización Mundial del Aguacate propone incorporar este alimento a recetas originales inspiradas en monstruos y otros elementos propios de la noche más terrorífica del año.

El aguacate, un ingrediente versátil para Halloween

La iniciativa pretende acercar las frutas y verduras a los más pequeños mediante preparaciones llamativas que puedan elaborar en familia. Según los datos recogidos en el documento, España se encuentra entre los países con menor consumo de alimentos saludables entre niños y adolescentes, con una media de apenas 1,35 raciones diarias de frutas, verduras, legumbres y frutos secos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños de entre 6 y 9 años consuman al menos 350 gramos de frutas y verduras al día, además de limitar los azúcares libres a menos del 10 % de la ingesta energética diaria. Asimismo, el 36,1 % de los niños españoles de entre 6 y 9 años presenta exceso de peso: un 20,2 % tiene sobrepeso y un 15,9 %, obesidad.

Con su característico color verde, su textura cremosa y su versatilidad, el aguacate permite preparar platos que combinan una presentación divertida con ingredientes nutritivos. Es fuente de fibra y grasas insaturadas, además de aportar vitaminas y minerales, y su sabor suave facilita que se incorpore a recetas variadas para toda la familia. Entre las propuestas de la Organización Mundial del Aguacate destacan los huevos "diablo" rellenos de aguacate, una opción para cuatro personas que combina huevos cocidos con la pulpa de un aguacate, zumo de limón y las yemas. La mezcla se introduce de nuevo en las claras con una manga pastelera y se decora con pequeños cuernos elaborados con pimiento rojo, para darles una apariencia diabólica.

Galletas de dedos de bruja para el toque final

Otra alternativa son las quesadillas de Halloween con batata, aguacate y queso cheddar. Esta receta también está pensada para cuatro personas y combina tortillas de trigo, batata asada, queso crema, cheddar rallado y dos aguacates. Para darles el aspecto propio de la celebración, se recortan ojos, nariz y boca en las tortillas antes de hornearlas hasta que estén ligeramente doradas y el queso se haya fundido. Para quienes prefieran una receta dulce, la propuesta incluye galletas de dedos de bruja elaboradas con aguacate, mantequilla, huevos, almendra molida o harina de almendra, harina de trigo y azúcar. La masa debe reposar en la nevera durante 30 minutos antes de darle forma de dedos y marcar las falanges con un cuchillo.

Una almendra entera y pelada colocada en el extremo de cada galleta sirve para simular una uña. Después de hornearlas durante unos 15 minutos a una temperatura de entre 175 y 180 grados, se dejan enfriar y se puede añadir mermelada alrededor de la almendra para completar la decoración. La receta también contempla la posibilidad de utilizar colorante verde en gel para intensificar el color. Con estas tres ideas, la Organización Mundial del Aguacate plantea aprovechar Halloween para presentar frutas y otros ingredientes de una forma creativa y fomentar hábitos alimentarios más equilibrados desde la infancia, sin dejar de lado el carácter lúdico de la celebración.