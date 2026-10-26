Casi 100.000 jubilados anticipados con más de 40 años cotizados reciben un complemento en su pensión

Un total de 95.499 personas que accedieron a la jubilación de forma anticipada y acumulan más de 40 años cotizados reciben un complemento de mejora de la Seguridad Social en su pensión. Así lo ha comunicado el Gobierno en una respuesta parlamentaria, en la que precisa que la cifra corresponde a los beneficiarios registrados a 1 de mayo de 2026.

¿Quién puede recibir el complemento?

Esta compensación económica se encuentra regulada en la disposición adicional primera de la reforma de pensiones de 2021. Su objetivo es corregir las penalizaciones que se aplicaron a determinados jubilados anticipados y que, con la normativa posterior, habrían tenido derecho a unas condiciones más favorables. La medida afecta a quienes accedieron a una pensión contributiva de jubilación anticipada, tanto involuntaria como voluntaria, entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021. En el primer caso, el retiro debía haberse producido como máximo cuatro años antes de la edad ordinaria de jubilación, mientras que en el segundo el adelanto podía ser de hasta dos años.

Para acceder a esta compensación, con efectos desde el 1 de marzo de 2022, es necesario acreditar al menos 44 años y seis meses cotizados. También pueden beneficiarse quienes hayan cotizado un mínimo de 40 años, siempre que su pensión tuviera una cuantía inferior a 900 euros a fecha de 1 de enero de 2022. Además, la pensión inicial reconocida debe haber sido inferior a la que habría correspondido si se hubieran aplicado los coeficientes reductores vigentes desde el 1 de enero de 2022. El importe del complemento se calcula a partir de la diferencia entre ambas cuantías.

Una propuesta para eliminar las penalizaciones

El plus se abona en 14 pagas al año y tiene naturaleza jurídica de pensión de jubilación. Por ello, queda integrado en la prestación a todos los efectos legales, incluida la aplicación del límite máximo de las pensiones. Al mismo tiempo, el Congreso tiene en tramitación una proposición de ley de Podemos que plantea eliminar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada para las personas que acrediten 40 o más años cotizados.

La iniciativa, admitida a trámite recientemente, también contempla efectos retroactivos. De salir adelante, permitiría que quienes ya se hayan jubilado pudieran reclamar un nuevo cálculo de sus prestaciones y beneficiarse de un complemento en su pensión. No obstante, la propuesta todavía debe recorrer el procedimiento legislativo habitual, un proceso que podría prolongarse durante varios meses. Por el momento, su admisión a trámite no supone la entrada en vigor de los cambios planteados.