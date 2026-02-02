Se ha viralizado recientemente un hecho relacionado con las donaciones en vida y es que las personas mayores de 65 años pueden donar su vivienda habitual sin pagar IRPF. Aunque no es una normativa nueva, se ha vuelto popular estos días tras salir a la luz una consulta realizada en la Dirección General de Tributos, concretamente la consulta V1261-25.

En la propia página web de la Agencia Tributaria ya explica que en la transmisión de la vivienda habitual por mayores de 65 años o por personas en situación de dependencia severa o de gran dependencia, no tienen que declarar la ganancia patrimonial derivada de la transmisión, es decir si esta se vendía, sin embargo, es cierto que no se menciona específicamente qué ocurre si en lugar de vender esta casa se dona a un familiar.

No obstante, en la consulta mencionada de la Dirección General de Tributos preguntaban específicamente sobre este impuesto de IRPF cuando personas mayores de 65 años dona su vivienda habitual. La Dirección General de Tributos confirma en esta consulta que esta igualmente exento de pagar el IRPF en el caso de una donación aunque avisa que a pesar de la exención del tributo del IRPF si queda sujeta igualmente al impuesto de sucesiones y donaciones de la comunidad correspondiente.

La consulta destaca que esto queda recogido en la Ley 35/2006. Art. 33.4.b "estarán exentas las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto 'con ocasión de la transmisión de su vivienda habitual por mayores de 65 años o por personas en situación de dependencia severa o de gran dependencia de acuerdo con la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia', tanto si se transmite el pleno dominio como si se transmite la nuda propiedad."

Además señala también que se considera vivienda habitual "la edificación que constituya su residencia durante un plazo continuado de, al menos, tres años."

Finalmente, confirma que "la consideración como vivienda habitual del consultante y de su cónyuge de la citada vivienda en la fecha en que la transmita o en cualquier día de los dos años anteriores –, y dado que son mayores de 65 años, la ganancia patrimonial que pudiera derivarse de la donación del pleno dominio de la citada vivienda estaría exenta del impuesto."