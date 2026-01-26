La jubilación anticipada para los conductores profesionales no avanza

Según informa el medio Transporte 3, La petición se ha planteado durante una reunión de trabajo celebrada con Cepyme nacional, en la que se ha evaluado el impacto que determinadas enfermedades profesionales y condiciones de trabajo tienen sobre la salud de los transportistas. En el encuentro han participado la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, su secretario general, Fermín Albaladejo, y el presidente de Tradime, José Antonio Moliner, quien también preside a nivel nacional Pymetrans.

Durante la reunión, Tradime ha entregado a Cepyme un estudio técnico sobre enfermedades profesionales que analiza los efectos acumulativos de determinadas actividades laborales propias del transporte de mercancías. El documento vincula estos riesgos con la necesidad de anticipar la edad de jubilación en el marco del sistema de la Seguridad Social. “El estudio demuestra que existen sectores sometidos a riesgos acumulativos que afectan gravemente a la salud de los trabajadores, y es fundamental que estas realidades se reflejen en la legislación sobre jubilación anticipada”, ha afirmado José Antonio Moliner.

Según Transporte 3, Tradime ha recordado que el Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, establece el procedimiento para determinar los supuestos en los que puede adelantarse la edad de jubilación mediante coeficientes reductores, tal y como recoge el artículo 206.3 de la Ley General de la Seguridad Social. Además, la Orden PJC/1146/2025, de 13 de octubre, regula la creación de la Comisión de Evaluación, un órgano tripartito encargado de analizar qué sectores y actividades cumplen los requisitos para acogerse a este mecanismo.

La Comisión de Evaluación aún no ha celebrado reuniones efectivas, lo que está retrasando el análisis de los sectores más expuestos a riesgos laborales. “La Comisión debe activarse cuanto antes para que los trabajadores más expuestos vean reconocida su situación y puedan acogerse a los coeficientes reductores sin más demoras”, ha subrayado Moliner. Ambas organizaciones han coincidido en la necesidad de acelerar su puesta en marcha, utilizando los estudios técnicos disponibles como base para adoptar medidas que protejan la salud de los trabajadores del transporte.

Tradime concluye que es necesario coordinar esfuerzos entre administraciones, organizaciones empresariales y sectoriales para adaptar la normativa a la realidad del transporte de mercancías, uno de los sectores con mayor exposición a riesgos físicos y enfermedades profesionales. “Es el momento de actuar para garantizar la protección de la salud de los trabajadores y una jubilación acorde al esfuerzo que exige el sector”, ha concluido José Antonio Moliner.