La Guardia Civil alerta de una estafa relacionada con el servicio de Mi Carpeta Ciudadana

Una de las estafas más habituales sobre todo a través de Internet es la de la suplantación de identidad, el conocido como phishing. Lo más habitual es que sean servicios públicos o empresas grandes las que son suplantadas con la intención de crear en la víctima una falsa sensación de credibilidad, la Agencia Tributaria, Correos o empresas privadas suelen ser las más habituales.

No obstante, todas los fraudes evolucionan y ahora han llegado también a los servicios que podemos encontrar en las aplicaciones. La Guardia Civil a alertado a través de su cuenta de X (antes Twitter) de una nueva estafa bajo el nombre del servicio Mi Carpeta Ciudadana.

Según explican han detectado una campaña de correos electrónicos que suplanta el servicio de Mi Carpeta Ciudadana en la que comunican que han generado un ingreso en favor de la víctima de 552,97 euros. Con este atractivo gancho los estafadores buscan que la víctima "verifique" sus datos a través de un enlace fraudulento.

Si la víctima otorga los datos personales y bancarios solicitados, los ciberdelincuentes tienen vía libre para usarlos con malas intenciones.