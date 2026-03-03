La Seguridad Social trabaja para solucionar la jubilación parcial tras el descontento de los sindicatos

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha asegurado que están trabajando para dar una solución a la jubilación parcial de la administración pública y la aplicación del régimen transitorio de las jubilaciones anticipadas voluntarias, dos de las cuestiones que están generando descontento entre las organizaciones sindicales CCOO y UGT en la mesa de diálogo para la reforma de la Incapacidad Temporal (IT).

"Son dos aspectos que preocupan a los sindicatos y que estamos trabajando en ellos para resolver. Esto es un proceso de negociación. Como todos los procesos de negociación, complejos, donde hay diversos planos y lo que hay que seguir es trabajando discretamente para resolver los problemas y seguir avanzando", ha expuesto Suárez este martes en la rueda de prensa para dar a conocer los datos paro y afiliación de febrero.

Así lo ha indicado después de que ayer, tras una nueva reunión del diálogo social para abordar la mejora de las bajas médicas, UGT denunciara la falta de avance con la cartera liderada por Elma Saiz en los acuerdos que llevan casi dos años pendientes de resolución y avisaran que no se volverán a reunir en la mesa de diálogo social "en tanto en cuanto" no sea para tratar estos temas.

Las organizaciones sindicales ya habían avisado de que no iban a acordar nada en la mesa de negociación hasta que no se resuelvan los temas pendientes, entre ellos, la jubilación parcial de personal laboral de las administraciones públicas, los coeficientes que se aplican a las pensiones máximas con la salida de un ERE o los coeficientes reductores de la edad jubilación para actividades penosas o peligrosas.

Sobre la negociación para la regularización de las cuotas de autónomos del año 2024, Borja Suárez ha indicado que en esta materia también se está trabajando y ha calificado de "positivo" que se esté desarrollando "sin incidencias".