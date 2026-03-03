OCU estima una subida de entre 8 y 10 céntimos en el combustible por el impacto del conflicto en Irán

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima una subida de entre 8 y 10 céntimos por litro de combustible en las próximas semanas, siempre y cuando el barril de Brent se mantenga estable alrededor de los 80 dólares en que se intercambia actualmente, por el impacto del conflicto en Oriente Próximo, tras la intervención militar de Estados Unidos e Israel en Irán.

En un comunicado, la asociación advierte de que la reciente subida del precio del petróleo Brent, situada actualmente en torno a los 82 dólares por barril, "aún no se ha trasladado de forma significativa a los precios de los carburantes en España", ya que aunque "el encarecimiento del crudo suele trasladarse con bastante rapidez debido al conocido efecto 'pluma y cohete', el impacto final depende de la magnitud y estabilidad de la subida, así como de factores geopolíticos y financieros".

De esta manera, indica que el comportamiento habitual del sector demuestra que el traslado del incremento del petróleo Brent a los surtidores "puede variar entre varios días y varias semanas", considerando en este caso "más probable un impacto gradual, cercano a dos semanas, siempre que el crudo se mantenga estable en los valores actuales".

En concreto, OCU señala que, por el momento, los precios medios de los carburantes apenas han variado, respondiendo el incremento de las últimas semanas más al encarecimiento previo del Brent, que pasó de 65 a 70 dólares entre finales y principios de febrero, que a la tensión reciente en Irán.