Solo el 25% de mujeres mayores de 45 cree que encontrará trabajo en 2026

El Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco ha presentado con motivo del Día Internacional de la Mujer el 13º informe de #EmpleoParaTodas: la mujer en riesgo de exclusión en el mercado laboral. Un análisis realizado sobre mujeres que se encuentran actualmente buscando empleo y en una situación vulnerable, mujeres mayores de 45 años en situación de desempleo de larga duración, discapacidad, con familias monoparentales o víctimas de violencia de género.

Entre los numerosos datos aportados, destaca que la situación de confianza laboral está en mínimos "solo 3 de cada 10 mujeres en riesgo de exclusión vislumbra un empleo sostenible a lo largo del presente año". Una falta de confianza que aumenta muchísimo más entre las mujeres que superan los 45 años y llevan en el paro un largo periodo, por lo que su confianza en conseguir un nuevo trabajo es bastante baja. Solo el 25% de las encuestadas confía en poder encontrar un trabajo estable en 2026.

Esto evidencia el fuerte impacto en la autoestima del desempleo prolongado y lo complicado que puede ser volver a reinsertarse en el mercado laboral, los prejuicios y estereotipos son las principales trabas que sufren este perfil de trabajadoras que claramente sufren edadismo laboral.

"La baja confianza laboral es especialmente acusada entre las mujeres sénior y responde a la acumulación de barreras estructurales a lo largo de sus trayectorias laborales. En primer lugar, el edadismo laboral puede traducirse en mayores dificultades de acceso a los procesos de selección y en una percepción de exclusión persistente. A ello se suma, en muchos casos, la falta de recursos para la búsqueda de empleo, el desconocimiento del mercado laboral actual, la brecha digital o el impacto emocional asociado a periodos prolongados sin trabajo", explica Begoña Bravo, directora de Inclusión de la Fundación Adecco en el informe.

"Incrementar la confianza de las mujeres en situación de vulnerabilidad de cualquier edad resulta clave para para prevenir el desánimo y la desconexión del mercado de trabajo en etapas más avanzadas". Añade.

El informe señala que esta baja de confianza laboral responde también a una serie de causas interrelacionadas como por ejemplo la baja intensidad laboral que pueden haber tenido las mujeres de más edad debido que han tenido trayectorias profesionales breves, intermitentes o discontinuas, que poco a poco han ido erosionando sus expectativas profesionales.

También, señala el informe, la falta de familiaridad con en el mercado laboral actual y el manejo limitado de las herramientas digitales, incrementa la sensación de desconexión y distanciamiento respecto al mercado de trabajo.

Estos hechos también se agravan debido a la falta de acompañamiento o apoyo profesional adecuado, destacando que sería necesario impulsar apoyos orientados a fortalecer la autoestima profesional y facilitar los procesos de reincorporación al empleo.

Las principales consecuencias de esta baja confianza laboral según el informe son: las dificultades económicas, que incrementan el riesgo de pobreza y exclusión social y una mayor exposición a problemas de salud mental. Estas consecuencias crean finalmente un círculo de vulnerabilidad del cuál es muy complicado salir.