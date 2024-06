Estos son los requisitos para conseguir la ayuda de más de 500 euros del IMSERSO

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ha anunciado un cambio significativo en la denominación de una de sus pensiones. A partir de ahora, la pensión no contributiva de invalidez será conocida como pensión no contributiva de incapacidad. Este cambio se ha realizado con el objetivo de utilizar un lenguaje más inclusivo y adecuado para las personas que reciben esta prestación.

Las pensiones no contributivas gestionadas por el IMSERSO, que incluyen la pensión de jubilación y la pensión de incapacidad, tienen en común que no requieren de un periodo previo de cotización para ser otorgadas. Sin embargo, sí exigen el cumplimiento de otros requisitos específicos. La pensión no contributiva de jubilación está destinada a ciudadanos mayores de 65 años en situación de necesidad, ofreciéndoles una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios. En 2024, estas pensiones se han revalorizado en un 6,9%, alcanzando los 7.250,6 euros anuales, lo que equivale a 517,90 euros mensuales en 12 pagas.

Por su parte, la pensión no contributiva de incapacidad se dirige a ciudadanos con una discapacidad igual o superior al 65%, asegurándoles una prestación económica similar, así como asistencia médica y servicios sociales, independientemente de su historial de cotización.

Además, el IMSERSO ofrece un complemento para pensionistas que viven de alquiler. Este complemento, que en 2024 asciende a 525 euros anuales, está disponible para aquellos que cumplan ciertos requisitos, como no tener vivienda en propiedad y ser el titular del contrato de arrendamiento de su residencia habitual.

El complemento para alquiler se otorga a los beneficiarios de pensiones no contributivas que pueden demostrar que han residido en su vivienda alquilada durante al menos 180 días antes de solicitar la ayuda. Es importante destacar que el arrendador no debe tener una relación conyugal ni parentesco hasta tercer grado con el inquilino.

En conclusión, el IMSERSO continúa adaptando sus prestaciones para ser más inclusivo y atender mejor las necesidades de los jubilados y personas con discapacidad en España, ofreciendo tanto pensiones no contributivas como ayudas complementarias para quienes más lo necesitan.