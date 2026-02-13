La AEMET resuelve dudas sobre cómo interpretar los avisos meteorológicos

Llevamos días encadenando temporales, lo que ha hecho que muchas personas estén muy pendientes de los informes del Servicio oficial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Para entender mejor algunas expresiones que se utilizan para explicar los detalles en las previsiones meteorológicas la cuenta de X (antes Twitter) de la AEMET de la Comunidad Valenciana ha lanzado un hilo explicando algunos de los parámetros que se utilizan para estas previsiones, para que los usuarios lo puedan comprender de forma más clara.

En primer lugar empiezan explicando, que el Plan Meteoalerta que lleva en funcionamiento cerca de 20 años, está consensuado con Protección Civil e incluso con el resto de países europeos y responde a un código de colores: alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja. El nivel amarillo es una alerta moderada, el naranja es alerta severa y la roja es alerta extrema.

Además esto va ligado también al tipo de fenómeno meteorológico que se de desde viento, lluvia, nieve o hielo, tormentas, niebla, altas o bajas temperaturas, peligro marítimo, inundaciones o avalanchas.

Según detallan, estos niveles de aviso van ligados a la superación de determinados umbrales. Estos umbrales, no son un valor exacto o máximo, sino un valor mínimo.

"En el caso de determinados meteoros como la racha máxima o la temperatura máxima, cuando en el aviso se indica "racha máxima: 90 km/h", no significa que la racha máxima prevista sea de 90 km/h, sino que la racha máxima va a superar el umbral de 90 km/h." explican en el tuit.

También explican que este tipo de previsiones suelen hablar de carácter general y no tienen en cuenta accidentes geográficos como puedan ser cabos o promontorios, ya que no son características que suelan ser representativas.

También explican que "El viento aumenta con la altitud siguiendo un perfil logarítmico, esto significa que en condiciones normales la velocidad del viento es muy superior en los picos y cimas de las montañas que en zonas llanas próximas."

Explican que en las zonas altas de montaña el viento es muy superior a las zonas bajas y por lo tanto no son representativos de las zonas pobladas, que suelen estar en las zonas llanas.

Por último, explican que cada ciencia tiene unas incertidumbres y la meteorología se basa en prevención del futuro en función a su probabilidad de ocurrencia o de superación de determinados umbrales previamente definidos.

"La meteorología tiene a la atmósfera como "materia prima". La atmósfera es un sistema caótico y las incertidumbres no siempre son las mismas y éstas dependen del tipo de situación meteorológica."