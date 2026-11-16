Muchos trabajadores que compaginan o han compaginado dos empleos a lo largo de su carrera ignoran las ventajas que esto puede suponer de cara a su jubilación. Una reciente resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha incluido un nuevo criterio de gestión, el 22/2026, fechado el 19 de octubre, que ratifica que es legal percibir dos prestaciones de jubilación activa de forma simultánea mientras se continúa en el mercado de trabajo.

La medida beneficia a quienes se encuentran en situación de pluriactividad, es decir, a quienes compaginan un empleo por cuenta ajena con su actividad como autónomos. La directriz soluciona el vacío regulatorio sobre cómo debe aplicarse este derecho cuando se cotiza a la vez en dos regímenes distintos, pero introduce matices importantes y un marco de control estricto: para consolidar el doble cobro hay que cumplir de forma independiente las exigencias de cada régimen, y el documento detalla además las consecuencias del cese de actividad en uno de los dos empleos.

Primer supuesto: jubilación activa en el Régimen General y en el RETA

Si una persona ha cotizado los años suficientes como asalariado (Régimen General) y como autónomo (RETA), la Seguridad Social confirma que puede cobrar ambas pensiones a la vez mientras sigue trabajando. La decisión se apoya en el artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social, que, según aclara el organismo, permite compatibilizar el empleo con la pensión y en ningún momento prohíbe que este beneficio se duplique cuando se procede de dos regímenes distintos.

Para ello deben cumplirse tres reglas. Primera, el trabajador ha de haber generado de forma independiente el derecho a pensión en los dos regímenes. Segunda, no basta con haber cotizado en ambos: hay que cumplir el cien por cien de las condiciones específicas de la jubilación activa, como la edad o los años cotizados, tanto en el Régimen General como en el RETA. Tercera, el criterio prohíbe cobrar una pensión en jubilación activa y la otra en jubilación ordinaria: si se decide seguir trabajando, las dos pensiones deben pasar obligatoriamente a la modalidad de jubilación activa.

Segundo supuesto: jubilación activa en un solo régimen

El segundo escenario regula a los profesionales con dos empleos que solicitan la jubilación activa en un solo régimen, para empezar a cobrar una de sus pensiones, mientras continúan trabajando en la otra actividad sin jubilarse todavía de ella. La Seguridad Social permite esta opción, pero impone una regla estricta: las cotizaciones del trabajo que sigue activo deben transformarse por completo.

Por ejemplo, quien es asalariado y autónomo a la vez y decide acogerse a la jubilación activa en su empleo por cuenta ajena puede hacerlo y seguir gestionando su negocio, pero los pagos a la Seguridad Social de ambas actividades tienen que cambiar de modalidad. Al entrar en la jubilación activa, las aportaciones cambian: se deja de cotizar por el paquete completo y se paga únicamente por las contingencias básicas, junto a una cotización especial de solidaridad. Si el trabajador mantiene la cotización ordinaria en el empleo que continúa activo, perderá la pensión: el criterio avisa de que es incompatible y la prestación se suspenderá por completo.

El texto insiste en no confundir este proceso con la jubilación demorada. Mientras que retrasar la jubilación ordinaria sirve para aumentar la cuantía de la futura pensión, la jubilación activa no mejora el importe final de la prestación: solo permite compaginarla con un sueldo.

Requisitos y cuantías

La jubilación activa ofrece la oportunidad de combinar un salario con una parte de la prestación pública, pero la Seguridad Social impone condiciones temporales estrictas y una fórmula de cálculo específica para el doble cobro. El trabajador no puede acogerse a esta modalidad de forma inmediata: debe haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, tener cubierto el periodo mínimo de cotización exigido en esa fecha y esperar a que transcurra al menos un año completo desde ese momento para solicitarla.

La cuantía no es fija: depende de la escala que fije la normativa general y de la situación de cada beneficiario. En el caso de la pluriactividad, el porcentaje de jubilación activa que corresponda se aplica de forma independiente sobre cada una de las pensiones reconocidas, la de autónomo y la de asalariado. Además, trabajar en dos sitios a la vez no significa sumar el doble de años ante la Administración: los periodos de cotización que se superponen en el calendario no se duplican a la hora de calcular la edad ordinaria de jubilación.

Qué ocurre al cesar en la actividad

El criterio detalla qué sucede cuando el profesional pone fin a la actividad laboral que compatibilizaba con su retiro. En ese momento, por ejemplo al cerrar el negocio por cuenta propia, el pensionista recupera el derecho a percibir el importe íntegro de ambas prestaciones, tal y como establece el artículo 214.8 de la Ley General de la Seguridad Social, y deja atrás las cuantías parciales de la jubilación activa para pasar a ingresar sus dos pensiones completas, con las condiciones ordinarias previstas en la ley.

La Administración avala, en definitiva, el doble cobro simultáneo en pluriactividad, pero exige no cometer errores durante el proceso. El éxito de la operación depende de cumplir los requisitos por separado y de ajustar bien las cotizaciones: un solo fallo, como seguir cotizando por contingencias comunes en un régimen, provocará que se congele de inmediato el dinero de la jubilación activa.