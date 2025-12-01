La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ve "razonable" que las pensiones no contributivas suban más de un 5% en 2026 y ha destacado que el compromiso del Gobierno con estas pensiones es inquebrantable, textualmente.

En una entrevista concedida a El Periódico y recogida por Europa Press este domingo ha valorado positivamente el último análisis de la OCDE sobre el sistema de pensiones español, y ha señalado que este informe "pone en valor muchas medidas" que el Gobierno está desplegando.

"Pone el foco en seguir reduciendo la pobreza entre los mayores de 65 años, destaca como positiva la revalorización de las pensiones conforme al IPC, así como todas las medidas de la jubilación demorada o reducir la brecha de género", ha resumido.

Sin embargo, ha afirmado que este tipo de informes tienen un "decalaje" porque, según ella, hay cuestiones que todavía no se pueden constatar, pero asegura que la reforma laboral está corrigiendo las fallas relacionadas con la precariedad y la temporalidad, en sus palabras.

También ha informado de que la hucha de las pensiones cerrará el año con "más de 14.000 millones de euros", con el objetivo de alcanzar los 31.000 millones hacia el final de la legislatura.

"Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos la hucha de las pensiones prácticamente esquilmada. Esta es la labor que estamos haciendo. Rellenar esa hucha de las pensiones", ha defendido.

Presupuestos

Sobre la aprobación de presupuestos para el año 2026 ha asegurado que este es el Gobierno del diálogo y ha añadido que le gustaría saber "en qué piensan" las formaciones que, dice, han votado en contra de que las comunidades autónomas dispongan de 5.000 millones de euros adicionales.

"Somos muy conscientes de que somos un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria. Pero eso lo traducimos y lo venimos traduciendo desde que arrancó esta legislatura, y también la pasada, en avances en derechos", ha expuesto.

Asimismo, se ha pronunciado sobre la entrada en prisión del exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos: "Se recibe con la tranquilidad y el orgullo de pertenecer a una formación política, el PSOE, que ante el mínimo indicio actuó con contundencia" y ha añadido que es el momento de que la justicia haga lo que tenga que hacer, en sus palabras.

Autónomos

Respecto a la mesa de diálogo social con los autónomos ha afirmado que están "analizando las diferentes propuestas".

"En los últimos días hemos escuchado al PP ofrecer planes de pensiones a cambio de rebaja de cuotas, comportarse como una banca privada, sacando la patita de cuál es el modelo que defiende", ha señalado.

Preguntada por si es posible que los autónomos empiecen el 2026 pagando la misma cuota ha afirmado que se dejará "la piel" por alcanzar un acuerdo que es, dice, de justicia social, pero, según ella, es posible que se mantenga la cuota a inicios de año.