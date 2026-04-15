Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana permiten deducir en la declaración de la renta gastos en gafas graduadas

La Comunidad Valenciana, Canarias y, como novedad este año, Murcia permiten deducir en el IRPF parte del gasto en gafas graduadas y lentillas en la declaración de la renta, según han recordado las compañías Alain Afflelou y TaxDown.

Así, Canarias permite deducir el 12 por ciento de lo invertido en gafas graduadas y lentillas, con un límite máximo de 500 euros. La Comunidad Valenciana permite deducir el 30 por ciento del gasto en gafas graduadas, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento, con un máximo de 100 euros. Por su parte, Murcia permite deducir el 30 por ciento del gasto en gafas graduadas, lentes de contacto y soluciones de limpieza para menores de 12 años, con un límite máximo de 100 euros.

En este contexto, señalan que el 80 por ciento de la población española necesita alguna corrección visual. Sin embargo, apunta que varios estudios hablan de que hasta el 30 por ciento de la población no revisa su visión de forma habitual y se calcula que más de 721.000 menores españoles sufren problemas de visión sin corrección adecuada debido a dificultades económicas de sus familias.

Por ello, advierten de que este déficit afecta no solo a la agudeza visual, sino al bienestar mental, al rendimiento escolar y laboral, a la movilidad y genera costes sociales y sanitarios significativos. "Estas deducciones buscan precisamente eliminar esa barrera, poniendo en valor la importancia de una revisión periódica y del uso de la graduación adecuada", añaden.

"Muchos contribuyentes no saben que pueden deducirse la compra de gafas graduadas en su declaración. Es un ejemplo perfecto de deducción autonómica poco conocida que puede suponer un ahorro real. Desde TaxDown nos encargamos de que nadie se deje ni un euro en el tintero", ha manifestado Paula Urcera, responsable del área fiscal de TaxDown.

"En Alain Afflelou llevamos años concienciando sobre la importancia de cuidar la salud visual desde edades tempranas. Que ahora Hacienda reconozca este gasto como deducible es una gran noticia para las familias. Invertir en una buena visión no es un lujo, es una necesidad, y ahora además tiene recompensa fiscal", ha resaltado Ricardo Santiago, director comercial de Alain Afflelou.

Para beneficiarse de estas ventajas, los contribuyentes deben conservar las facturas de la compra de gafas graduadas, lentillas o soluciones de mantenimiento realizadas durante 2025. Además de comprobar la residencia fiscal, ya que la deducción se aplica según la comunidad autónoma donde se tribute, no donde se realice la compra. Asimismo, deben incluir el gasto al hacer la declaración. En el caso de Murcia, la deducción es exclusivamente para menores de 12 años.