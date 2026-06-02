Ana Belén defiende una visión positiva del paso del tiempo: "Yo quiero hasta el último segundo de mi vida… vivir"

La artista defendió una visión serena y positiva del envejecimiento, alejada de los estereotipos que asocian la edad únicamente con la pérdida o la decadencia.

La muerte, una reflexión inevitable con los años

La actriz reconoció que el envejecimiento trae consigo una mayor conciencia de la muerte, y piensa en ello ya que “Cada vez hay más gente cercana que se va yendo", señaló. Sin embargo, lejos de vivirlo con angustia, recordó que hay que saber darse cuenta de que está ahí. "La muerte es el final y por eso vivimos", reflexionó.

Para Ana Belén, envejecer es el resultado natural de una vida vivida plenamente. La artista reivindicó la importancia de aceptar los cambios físicos como parte del recorrido vital y rechazó las visiones negativas asociadas a la edad. Tiene clara su respuesta cuando le preguntan ¿Qué tal se lleva con la edad, con las arrugas? "Me llevo estupendamente, porque lo otro es el no envejecer".

"Yo quiero hasta el último segundo de mi vida… vivir", afirmó. "Y vivir significa llevarte alegrías, disgustos, pensar en la muerte, mirarte al espejo y ver los cambios. Pero eso es el resultado de vivir".

Cuando los hijos se convierten en cuidadores

La conversación también abordó una realidad frecuente en muchas familias: el momento en que los hijos comienzan a cambiar los roles y se convierten en cuidadores de sus padres.

Ana Belén recordó cómo empezó a adoptar un papel de cuidado con sus progenitores, pendiente de cuestiones cotidianas como la hidratación o la salud. Una situación que describió con humor y ternura, reconociendo que supone un cambio de roles difícil de asumir para muchas personas.

Actualmente, explicó, son sus nietos quienes en ocasiones le llaman la atención por sus dificultades con la tecnología, en una muestra de cómo las relaciones intergeneracionales evolucionan con el paso del tiempo.