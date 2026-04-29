Ya puedes solicitar cita previa para hacer la declaración de la renta por teléfono

Desde el pasado 8 de abril se dio comienzo a la campaña de la declaración de la renta del año fiscal 2025. Desde ese día los usuarios que lo desearan podían realizar la confirmación del borrador a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

No obstante, no es la única forma de poder realizar la declaración de la renta ya que también se puede hacer de forma telefónica y de forma presencial. A partir del 6 de mayo se podrá realizar oficialmente la declaración de la renta de forma telefónica, sin embargo, desde hoy miércoles 29 de abril ya se puede solicitar la cita previa para poder realizar el trámite por teléfono. Los pequeños municipios también podrán realizarlo a través de videoasistencia con un técnico de Hacienda.

A través del servicio Le Llamamos, que arrancará el 6 de mayo, la Agencia Tributaria atenderá a los contribuyentes que hayan solicitado mediante la cita previa realizar la declaración por teléfono. Desde el 1 de junio se atenderá a los solicitantes de forma presencial.

¿Cómo puedo pedir cita?

Para pedir la cita previa para realizar la declaración vía telefónica se puede solicitar a través de Internet desde la Agencia Tributaria con el DNI o los sistemas de Cl@ve, número de referencia o certificado electrónico.

También puede solicitarse a través del teléfono 91 535 73 26. Aunque esta opción de cita es un servicio automático el sistema le propondrá un día y una hora concretos para realizar el trámite. Una vez aceptado, en la fecha y hora acordada un técnico se pondrá en contacto a través del teléfono que haya facilitado el usuario. La llamada será grabada y será necesario identificarse.

Por otro lado, se puede llamar a los números 91 553 00 71 ó 901 22 33 44. De lunes a viernes, de 9 a 19 horas, donde una persona le concertará la cita.

Finalmente a través de la App de la Agencia Tributaria.