La Fundación Más Sénior lanza la IA conversacional gratuita pensada para personas mayores 'MiiA'

La Fundación Más Sénior ha lanzado 'MiiA', una IA conversacional gratuita pensada para séniors (mayores de 55 años) para combatir la brecha digital y dar compañía, información y asistencia personalizada.

¿Cómo funciona MiiA?

Se conversa de forma natural, escribiendo preguntas o mensajes y puede mantener conversaciones fluidas combatiendo la soledad.

Está disponible las 24 horas, todos los días.

Responde dudas frecuentes sobre temas que suelen interesar a personas mayores: pensiones, salud, viajes, ocio, tecnología y trámites cotidianos.

Busca ser sencilla de usar, sin procesos complejos de registro ni instalaciones difíciles.

También está planteada como una herramienta de acompañamiento conversacional, para personas que desean hablar o sentirse más conectadas.

La directora general de la Fundación Más Sénior, Sonia Catalán, ha afirmado que la innovación también puede ser inclusiva, accesible y humana y que, en este caso, no se trata solo de IA "sino de inteligencia social al servicio de quienes más necesitan sentirse acompañados, escuchados y conectados". "Queremos que las personas mayores sientan que la IA también está pensada para ellas", ha dicho, por lo que el objetivo es que pueda beneficiarse cualquier sénior, sea cual sea su nivel digital.