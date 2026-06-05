Condiciones para recibir la ayuda por cuidar a un familiar dependiente sin vivir con él

La normativa contempla esta posibilidad, aunque únicamente en determinadas circunstancias y siempre que se cumplan una serie de requisitos. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar forma parte del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y tiene como finalidad favorecer que las personas dependientes puedan permanecer en su hogar recibiendo atención de cuidadores no profesionales. Se trata de una ayuda de carácter excepcional que se concede cuando así queda recogido en el Programa Individual de Atención (PIA) y siempre que existan condiciones adecuadas para garantizar los cuidados.

Excepciones

Con carácter general, la persona cuidadora debe convivir con el dependiente en el mismo domicilio. Sin embargo, la normativa prevé algunas excepciones que permiten acceder a la prestación sin compartir vivienda. Entre ellas se encuentran los casos en los que la persona dependiente reside en una zona con escasez de recursos públicos o privados acreditados para la atención a la dependencia, así como aquellos territorios afectados por la despoblación o por circunstancias geográficas que dificulten el acceso a otros servicios asistenciales. En estas situaciones, la administración competente puede autorizar que los cuidados sean prestados por una persona del entorno que no conviva con el beneficiario. Para ello, el cuidador deberá residir en el mismo municipio que la persona dependiente o en una localidad cercana y acreditar que ha mantenido esa residencia durante al menos un año antes de la solicitud de la ayuda. Además, esta posibilidad se contempla especialmente en entornos rurales cuando se trata de personas con dependencia de grado I.

La normativa también establece que el cuidador debe disponer de capacidad física, mental e intelectual suficiente para desarrollar adecuadamente las tareas de atención. Asimismo, no puede tener reconocida una situación de dependencia propia ni estar solicitándola. Otro requisito es asumir formalmente los compromisos de cuidado y facilitar el acceso de los servicios sociales al domicilio de la persona dependiente para que puedan verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas y comprobar posibles cambios en la situación. La ayuda está dirigida principalmente a cuidados prestados por familiares cercanos. En concreto, puede reconocerse cuando la atención corre a cargo del cónyuge o de familiares por consanguinidad, afinidad o adopción hasta el tercer grado de parentesco. Además, la persona dependiente debe haber recibido esos cuidados durante al menos un año antes de presentar la solicitud.

Grado de dependencia

La concesión de esta prestación no depende únicamente del vínculo familiar. También influyen factores como el grado de dependencia reconocido, la capacidad económica del beneficiario y la imposibilidad de acceder a determinados servicios públicos o privados acreditados. Por otra parte, los cuidadores no profesionales tienen la posibilidad de suscribir voluntariamente un convenio especial con la Seguridad Social. A través de este mecanismo pueden quedar incluidos en el Régimen General en situación asimilada al alta, lo que les permite generar protección para prestaciones como la jubilación, la incapacidad permanente o las prestaciones por fallecimiento y supervivencia.

Los expertos recuerdan que cada situación se estudia de manera individual a través del Programa Individual de Atención, documento que determina los apoyos más adecuados para la persona dependiente. Por ello, aunque existen excepciones que permiten cobrar la prestación sin convivir con el familiar, la decisión final dependerá de la valoración realizada por los servicios sociales y de que quede garantizada la atención efectiva de la persona beneficiaria.