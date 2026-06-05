Horarios, actos y recorridos que marcarán la visita del Papa León XIV a la capital española

Durante su estancia, el pontífice recorrerá lugares como el Palacio Real, la plaza de Cibeles, la Catedral de la Almudena, la plaza de Lima, el Santiago Bernabéu o IFEMA, en una visita que movilizará a miles de fieles y que obligará a reforzar los dispositivos de seguridad y transporte.

La visita arrancará en el Palacio Real

La agenda comenzará el sábado 6 de junio con la llegada del Papa al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10:30 horas. Una hora más tarde será recibido oficialmente en el Palacio Real, donde mantendrá un encuentro con los Reyes de España y pronunciará un discurso ante representantes institucionales, miembros del cuerpo diplomático y diferentes actores de la sociedad civil.

Ya por la tarde, a partir de las 18:00 horas, León XIV visitará el proyecto social CEDIA 24 Horas de Cáritas, uno de los actos con mayor componente social de su estancia en Madrid. La jornada concluirá a las 20:30 horas en la plaza de Lima, donde presidirá una vigilia de oración con jóvenes que reunirá a miles de participantes llegados desde distintos puntos de España.

Cibeles será el escenario del acto central

El domingo 7 de junio tendrá lugar uno de los momentos más esperados de toda la visita. A las 10:00 horas, la plaza de Cibeles acogerá la misa y posterior procesión del Corpus Christi presidida por el Papa, una celebración que se espera multitudinaria y que convertirá el centro de Madrid en el principal punto de encuentro para los fieles.

Tras este acto, León XIV mantendrá por la tarde un encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica. La agenda dominical finalizará a las 18:00 horas en el Movistar Arena, donde se reunirá con representantes del ámbito cultural, artístico, económico y deportivo.

Del Congreso al Bernabéu

La actividad continuará el lunes 8 de junio con una intensa agenda institucional. La mañana comenzará con una reunión con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica a las 9:30 horas. Posteriormente, a las 10:30 horas, el pontífice acudirá al Congreso de los Diputados para reunirse con representantes parlamentarios. Una hora después participará en un encuentro con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española.

Ya por la tarde, a las 18:00 horas, León XIV rendirá homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral madrileña. El plato fuerte de la jornada llegará una hora más tarde. A las 19:00 horas, el Santiago Bernabéu abrirá sus puertas para acoger un gran encuentro con la comunidad diocesana de Madrid, una de las citas con mayor afluencia prevista de toda la visita.

Última parada antes de viajar a Barcelona

El viaje del pontífice concluirá el martes 9 de junio con un encuentro con voluntarios en IFEMA, programado para las 10:20 horas. Poco después, a las 11:10 horas, León XIV se desplazará nuevamente al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para poner rumbo a Barcelona y continuar allí su visita pastoral por España.

Aunque todos los actos contarán con importantes medidas de seguridad, la organización prevé que los mayores desplazamientos de público se produzcan en tres escenarios concretos: la vigilia juvenil de la plaza de Lima, la misa del Corpus Christi en Cibeles y el encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu. Por este motivo, las autoridades recomiendan utilizar el transporte público y acudir con suficiente antelación a los actos para evitar aglomeraciones y facilitar los controles de acceso.