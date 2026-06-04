Los mayores de 55 años consolidan más sus empresas y registran la menor tasa de abandono empresarial

En concreto, el informe señala que la tasa de abandono empresarial entre los sénior se sitúa en el 1,2%, frente al 4,5% de las personas de entre 50 y 54 años y el 4,1% de los menores de 50 años.

Además, el 7% de los mayores de 55 años lidera empresas consolidadas con más de 3,5 años de actividad, frente al 2,3% de emprendimiento potencial y el 2,9% de emprendimiento reciente.

España cuenta con una población de más de 16,9 millones de habitantes mayores de 55 años, lo que representa el 34,76% del total, de los que el 9,9% es emprendedor.

El informe destaca cómo, desde 2008, el paro de los mayores de 55 años en España casi se ha duplicado, alcanzando las 505.700 personas en 2024.

Además, el 62% de los desempleados sénior son parados de larga duración, una situación que ha favorecido una tendencia a la salida anticipada del mercado laboral entre los trabajadores sénior, convirtiendo el trabajo por cuenta propia en una vía "fundamental para permanecer activos, aprovechar la experiencia acumulada y dar continuidad a trayectorias profesionales que aún tienen mucho que aportar".

En este sentido, el 57% de las personas de entre 55 y 64 años afirma haber emprendido para "ganarse la vida", porcentaje que se eleva al 65% entre quienes cuentan con empresas consolidadas.

Además, el 82% de los mayores de 55 años que emprenden considera que dispone de los conocimientos, experiencia y habilidades necesarias para desarrollar una iniciativa empresarial y el 39% asegura detectar oportunidades para emprender.

Los extranjeros, más emprendedores

Por otro lado, el estudio pone de manifiesto diferencias de género y nacionalidad. Así, el 9,1% de los hombres mayores de 55 años lidera empresas consolidadas, frente al 5% de las mujeres, mientras que la tasa de emprendimiento reciente masculina alcanza el 3,6%, frente al 2,2% de la femenina.

En cuanto a la nacionalidad, la tasa de emprendimiento reciente entre los extranjeros mayores de 55 años se sitúa en el 6,2%, más del doble que la registrada entre los españoles de la misma edad, que alcanza el 2,7%.

Por otro lado, la investigación señala además que el 72% de los mayores de 55 años emprende en solitario y que la mayoría de las iniciativas se concentra en el sector servicios, especialmente en actividades dirigidas al consumidor y servicios a empresas.

Por comunidades autónomas, La Rioja lidera el porcentaje de emprendedores sénior, con un 20,3%, seguida de Cantabria, con un 16,7%, y Aragón, con un 14,4%.