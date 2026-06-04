INFORME
Los mayores de 55 años consolidan más sus empresas y registran la menor tasa de abandono empresarial
Los mayores de 55 años consolidan más sus empresas y presentan una menor tasa de abandono empresarial que otros grupos de edad, según el estudio 'El emprendimiento sénior en España', elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre en colaboración con el Observatorio del Emprendimiento de España.
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En concreto, el informe señala que la tasa de abandono empresarial entre los sénior se sitúa en el 1,2%, frente al 4,5% de las personas de entre 50 y 54 años y el 4,1% de los menores de 50 años.
Además, el 7% de los mayores de 55 años lidera empresas consolidadas con más de 3,5 años de actividad, frente al 2,3% de emprendimiento potencial y el 2,9% de emprendimiento reciente.
España cuenta con una población de más de 16,9 millones de habitantes mayores de 55 años, lo que representa el 34,76% del total, de los que el 9,9% es emprendedor.
El informe destaca cómo, desde 2008, el paro de los mayores de 55 años en España casi se ha duplicado, alcanzando las 505.700 personas en 2024.
Además, el 62% de los desempleados sénior son parados de larga duración, una situación que ha favorecido una tendencia a la salida anticipada del mercado laboral entre los trabajadores sénior, convirtiendo el trabajo por cuenta propia en una vía "fundamental para permanecer activos, aprovechar la experiencia acumulada y dar continuidad a trayectorias profesionales que aún tienen mucho que aportar".
En este sentido, el 57% de las personas de entre 55 y 64 años afirma haber emprendido para "ganarse la vida", porcentaje que se eleva al 65% entre quienes cuentan con empresas consolidadas.
Además, el 82% de los mayores de 55 años que emprenden considera que dispone de los conocimientos, experiencia y habilidades necesarias para desarrollar una iniciativa empresarial y el 39% asegura detectar oportunidades para emprender.
Los extranjeros, más emprendedores
Por otro lado, el estudio pone de manifiesto diferencias de género y nacionalidad. Así, el 9,1% de los hombres mayores de 55 años lidera empresas consolidadas, frente al 5% de las mujeres, mientras que la tasa de emprendimiento reciente masculina alcanza el 3,6%, frente al 2,2% de la femenina.
En cuanto a la nacionalidad, la tasa de emprendimiento reciente entre los extranjeros mayores de 55 años se sitúa en el 6,2%, más del doble que la registrada entre los españoles de la misma edad, que alcanza el 2,7%.
Por otro lado, la investigación señala además que el 72% de los mayores de 55 años emprende en solitario y que la mayoría de las iniciativas se concentra en el sector servicios, especialmente en actividades dirigidas al consumidor y servicios a empresas.
Por comunidades autónomas, La Rioja lidera el porcentaje de emprendedores sénior, con un 20,3%, seguida de Cantabria, con un 16,7%, y Aragón, con un 14,4%.
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