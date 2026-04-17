Declaración de la Renta 2025: Si sale a devolver ¿Cuánto tarda Hacienda en pagar?

El pasado 8 de abril dio comienzo la Campaña de la renta de 2025, aunque estos primeros días solo se puede presentar el borrador de forma telemática, se irán ampliando fechas para poder presentarlo también de forma telefónica y presencial.

Presentar la declaración de la renta estos primeros días puede tener cierta ventaja ya que si no hay ningún problema y la declaración te sale a devolver y sin ninguna incidencia lo más probable es que Hacienda te haga el ingreso rápidamente.

No obstante, la Agencia Tributaria tiene un plazo de hasta seis meses para poder pagar una vez finalizada la campaña. Es decir desde el 30 de junio de 2026, por lo que en realidad tiene de plazo hasta el 31 de diciembre de este mismo año para realizar el ingreso.

Sin embargo, habitualmente si no hay incidencias, lo normal es que la devolución que haga hacienda se realice en un plazo de entre una y tres semanas tras haber presentado el borrador. La devolución se efectuará a través de una transferencia bancaria a la cuenta titular que se haya indicado en el borrador.

Declaración de la Renta de forma telemática | Europa Press

A pesar de estos plazos también puede ocurrir que Hacienda se demore más de la fecha tope en realizar la devolución, es decir, más allá del 31 de diciembre de 2026. En ese caso, los contribuyentes recibirán junto al cobro del dinero también los intereses de demora que este año son del 4,0625%.

Finalmente, si ya has hecho la declaración y sigues sin noticias de Hacienda, puedes consultar el proceso de tramitación a través de la página web de la Agencia Tributaria a través del certificado digtal, la cl@ve PIN o con el número de referencia de nuestra declaración. Una vez dentro de la página web solo habrá que solicitar "Consultar el estado de nuestro expediente".