La Seguridad Social abona más de 10,3 millones de pensiones en la nómina de junio, un mes con paga extraordinaria

En total, el sistema destinará cerca de 26.756 millones de euros al pago conjunto de la nómina ordinaria y la extra, según los datos difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Más de 10 millones de pensiones

La nómina ordinaria de las pensiones contributivas de junio asciende a 13.563 millones de euros, mientras que la paga extraordinaria supone un desembolso adicional de otros 13.193 millones. La cuantía destinada este mes al pago de prestaciones marca así uno de los mayores esfuerzos económicos del sistema debido a la coincidencia con el abono extraordinario. En total, la Seguridad Social paga 10.339.412 pensiones contributivas a más de 9,3 millones de personas. Del conjunto de prestaciones abonadas, más de 6,4 millones corresponden a pensiones de jubilación, que representan cerca del 73 % del gasto total de la nómina contributiva. La pensión media del sistema se sitúa en junio en 1.311,9 euros mensuales. En el caso de la jubilación, la prestación media alcanza los 1.505,5 euros al mes. Por su parte, la pensión media de viudedad se sitúa en 934,7 euros mensuales.

Los datos del Ministerio reflejan además que la pensión media de jubilación del Régimen General alcanza los 1.665,5 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se sitúa en 1.008,8 euros. La nómina correspondiente a las pensiones de jubilación supone un gasto de 9.902 millones de euros, lo que representa aproximadamente tres cuartas partes del total destinado al conjunto de prestaciones contributivas. A ello se suman 2.191 millones de euros destinados a las pensiones de viudedad, 1.140 millones para incapacidad permanente, 177 millones para orfandad y cerca de 152 millones para prestaciones en favor de familiares.

Jubilaciones demoradas

En cuanto a las nuevas altas de jubilación, la cuantía media registrada durante los primeros meses de 2026 alcanza los 1.654,8 euros mensuales. Esta cifra refleja la evolución de las carreras de cotización y de los salarios sobre los que se calculan las nuevas prestaciones. El Ministerio también destaca el avance de las jubilaciones demoradas. Actualmente, el 12,3 % de las nuevas altas de jubilación corresponden a personas que han decidido retrasar voluntariamente su retiro más allá de la edad ordinaria. Esta proporción contrasta con el 4,8 % registrado en 2021 y refleja el efecto de los incentivos incorporados en las últimas reformas del sistema. Al mismo tiempo, las jubilaciones anticipadas continúan reduciendo su peso. Según los datos de la Seguridad Social, actualmente representan el 29,6 % de las nuevas altas, frente al 40 % que suponían en 2019.

Por otro lado, la nómina de las pensiones de Clases Pasivas del Estado, que incluye a funcionarios civiles y militares, asciende este mes a 1.688 millones de euros. En total, se abonarán 724.315 pensiones pertenecientes a este régimen. La Seguridad Social recuerda además que cerca de 1,1 millones de pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género. De ellas, alrededor del 88 % corresponden a mujeres. La cuantía media mensual de este complemento se sitúa en 75,5 euros por pensión. Con el abono de la paga extraordinaria de junio, millones de pensionistas recibirán este mes una cuantía doble en sus cuentas, salvo aquellos cuya prestación deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional, ya que en estos casos las pagas extraordinarias se encuentran prorrateadas dentro de la nómina mensual ordinaria. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el sistema mantiene una evolución marcada por el incremento del número de pensionistas, el aumento de la cuantía media de las prestaciones y el progresivo envejecimiento de la población, factores que continúan impulsando el gasto destinado al pago de pensiones contributivas.