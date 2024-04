Campaña Renta 2023-24: Cómo modificar el borrador de la declaración una vez presentado

Acabas de presentar a Hacienda el borrador de la Declaración de la Renta en uno de sus plazos y te has dado cuenta de un error en alguno de los datos. No te alarmes, no eres el único al que le ha pasado y puedes cambiarlo desde la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Simplemente debes seguir unos pasos que te explicamos a continuación.

Lo primero es que, dadas algunas novedades que ha introducida esta campaña respecto a la anterior, como la que afecta a los autónomos, es normal equivocarse entre sus muchos apartados.

Una persona consultando la declaración de la renta de forma online | iStock

Cada vez es más frecuente realizar los trámites por internet a través de la plataforma de la Agencia Tributaria, con más facilidades para los mayores. Precisamente, por esta vía también es más sencillo rectificar si has cometido un fallo, ya que Hacienda siempre permite realizar una nueva versióny será la última que se entregue la que se tenga en cuenta.

Para ello, una vez identificado, debes entrar a la web del trámite y dirigirse a la sección Modificación de una declaración ya presentada, ubicada en Gestiones IRPF dentro del modelo 100 de la sede electrónica.

Tras ello, has de verificar que tu declaración esté en curso en la sección de Servicios disponibles, para luego pinchar sobre el apartado Modificar declaración y seguidamente en Modificar declaración presentada.

Estos pensionistas no tendrán que hacer la declaración de la renta | freepik

Cuando ya has seleccionado el documento que deseas cambiar, tienes que pinchar en Resumen de declaraciones y efectuar las modificaciones que creas oportunas en Apartados de declaración. Una vez hecho, accede a Modificar declaración Renta 2023 ya presentada.

Ahí, te llevará a la tercera página de la declaración, sobre la cual hay que presionar sobre la casilla junto al ícono del lápiz para después clicar en Modificar declaración para comprobar si sales a ingresar o a devolver. La casilla 127 en el apartado llamado Declaración resultante, se mostrará que se trata de una rectificación de autoliquidaciones.

Finalmente habrá que comprobarlo en Resultado de la modificación y validarla antes de pulsar el botón Presentar declaración. Para verificar toda la operación, accede desde la sección de Gestiones al Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta WEB) o desde Modificación de una declaración ya presentada.