El cambio de la declaración de la renta que afecta a los autónomos

Quedan apenas unas horas para que se dé el pistoletazo de salida a la Campaña de la Declaración de la Renta 2024. En ella, los trabajadores españoles se congregan en el ejercicio anual cumpliendo con sus obligaciones tributarias, correspondientes con los ingresos procedentes de 2023. Un ejercicio que ahora trae una gran novedad para los autónomos.

En ese sentido, en la campaña anterior, los trabajadores autónomos estaban obligados a realizar la declaración de la renta siempre y cuando superaran los 1.000 euros de ingresos. Sin embargo, ahora la Agencia Tributaria ha propuesto un cambio que marca una de las grandes novedades del nuevo paso por las oficinas de Hacienda.

La razón reside en una modificación del reglamento del Impuesto de Renta por Persona Física (IRPF) con efectos del pasado 7 de diciembre del pasado año. Y es que este 2024, tal y como explica la propia Agencia Tributaria, “se incorpora la obligación de declarar para todas aquellas personas físicas que en cualquier momento del período impositivo hubieran estado de alta, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar”. Esto significa que cualquier trabajador por cuenta propia o autónomo que haya estado de alta en 2023 como tal, tendrá la obligación de presentar la declaración de la renta.

Por lo tanto, no importará si durante el pasado ha obtenido ingresos o no, así como si la actividad le ha generado ganancias o pérdidas, todos estarán en la obligación de participar en la Campaña de Renta. En el caso de no presentar el modelo, la propia administración advierte que podría acarrear sanciones.

En definitiva, comienza la cuenta atrás para presentar la Declaración de la Renta. Toda una obligación de la ciudadanía española en la que ahora también deben incluirse todos los autónomos, sin importar sus condiciones individuales.