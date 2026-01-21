Así queda la pensión de viudedad en 2026 tras su revalorización

Este mes de enero los pensionistas podrán ver como se hace efectiva la revalorización del 2,7% prevista para este año en las pensiones contributivas, jubilación, incapacidad permanente, orfandad y también viudedad. También lo harán las pensiones no contributivas y las pensiones mínimas que se revalorizan entre un 7 y un 11,4%.

En el caso de la pensión de viudedad esta la cuantía puede variar dependiendo de la situación de la persona que la vaya a recibir ya que se aplica un porcentaje de la base reguladora del cónyuge fallecido, que suele ser el 52%. Habitualmente es un promedio de las bases de cotización de los últimos años cotizados. Además también se tiene en cuenta las cargas familiares.

Lo que si garantiza la Seguridad Social son unas cuantías mínimas, en el caso de la pensión de viudedad según señala la página web este 2026 las pensiones de viudedad mínimas son las siguientes:

Con cargas familiares la cuantía mensual es de 1.256 euros (17.592 euros anuales)

Con 65 años o con discapacidad igual o mayor al 65% la cuantía es de 936,20 euros (13.106,80 euros anuales)

Entre 60 y 64 años y sin cargas familiares la pensión es de 875,90 euros mensuales (12.262,60 euros anuales)

Si se es menor de 60 años y sin cargas la pensión de viudedad sería de 709,40 euros al mes (9.931,60 euros anuales)

Por otro lado, puede ocurrir que a la hora de hacer el cálculo que hemos explicado anteriormente no se llegue a la pensión mínima establecida por la Seguridad Social, en estos casos se aplica complementos mínimos, siempre y cuando las personas que reciban esta pensión no supere un límite de ingresos anuales de 9.442 euros al año para personas carga familiar y de 11.013 euros al año para persona con cargas familiares.