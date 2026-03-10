Analizan si la dieta y los fármacos mejoran la esperanza de vida e influyen en realmente en la edad de muerte

Mediante un metaanálisis reciente, investigadores la Facultad de Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente de la Universidad de Sídney (Australia), han reexaminado cómo la restricción dietética y dos fármacos relacionados, la rapamicina y la metformina, afectan la variación en la edad al morir en vertebrados. Sus resultados se recogen en Biology Letters.

Un objetivo clave en la investigación sobre el envejecimiento no es solo prolongar la vida, sino garantizar que más personas vivan más tiempo y con mayor salud, con menor variación en la edad al morir; un concepto conocido como "cuadrar la curva de supervivencia".

Si bien dos de los tratamientos aumentaron la esperanza de vida promedio, los tres aumentaron la varianza. Esto significa que las intervenciones actuales para prolongar la esperanza de vida no "cuadran la curva de supervivencia". En cambio, las ganancias en la esperanza de vida promedio se corresponden con aumentos proporcionales en la variabilidad.

Los investigadores concluyen: "estos enfoques pueden prolongar la vida de los animales, pero los beneficios no se reparten equitativamente. Sin más información, el resultado parece una lotería biológica. Estamos trabajando para comprender por qué, para que la ciencia de la longevidad en el futuro sea útil para todos".