Estas son las fechas para cobrar la pensión de jubilación en enero 2026

Estrenamos año, mes y subida en las pensiones. Este mes de enero ya entra en vigor la revalorización de las pensiones prevista para este 2026, donde las pensiones contributivas aumentarán un 2,7%. Esto significa que la pensión media de jubilación se incrementará en 571,35 euros, anuales.

Por otro lado, las pensiones máximas también se incrementan y alcanzará los 3.359 euros y también se revalorizan las pensiones mínimas y las no contributivas, las pensiones mínimas se revalorizarán por encima del 7%, mientras que las no contributivas subirán su valor hasta un 11,4% más.

Por lo tanto, más de 9,4 millones de jubilados verán a finales de este mes como su pensión aumenta. La pensión de jubilación se suele cobrar siempre sobre las mismas fechas, aunque el día concreto difiere dependiendo del banco donde se tenga domiciliada. Aunque la Seguridad Social no hace el pago hasta el mes vencido, entre el 1 y el 4 de cada mes, los bancos suelen adelantar este pago entre los días 22 y 26, aunque el día más habitual para cobrar la pensión suele darse el 25. También suele depender de si este día en concreto puede caer en un domingo o en un festivo. En este mes de enero el 25 cae en domingo, por lo que es un día festivo, por lo que numerosas entidades adelantarán el ingreso a los días 22 y 23 de enero, no obstante, algunas entidades si seguirán abonando la pensión el mismo día 25 y solo un banco pagará a partir del lunes 26.

¿Cuándo se cobra la pensión en enero 2026?