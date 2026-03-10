Viaja por primera vez en avión, a los 91 años, para visitar la ciudad del amor

A sus 91 años, María ha cumplido uno de los sueños que llevaba tiempo imaginando: viajar a París. Por primera vez en su vida ha salido de España y ha subido a un avión para descubrir la capital francesa, un destino que siempre había querido conocer. Este viaje ha sido posible gracias a la colaboración entre Civitatis, la plataforma líder en la venta de visitas guiadas y excursiones en español por todo el mundo, y la Fundación Adopta Un Abuelo, una organización que trabaja para acompañar y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Descubrir París por primera vez a los 91 años

Durante su estancia en la ciudad del amor, María ha recorrido algunos de los lugares más icónicos de París. Ha podido emocionarse frente a la Torre Eiffel, pasear por las calles históricas del barrio de Montmartre y contemplar de cerca la majestuosa catedral de Notre Dame.

Cada parada se ha convertido en una experiencia especial que ha superado todas sus expectativas, demostrando que viajar y descubrir nuevos destinos puede ser igual de emocionante a cualquier edad.

El sueño de María | Civitatis y Adopta un Abuelo

Actividades y visitas guiadas para entender la historia de la ciudad

Las actividades y visitas guiadas en París han permitido que María no solo visitara los monumentos más importantes de la ciudad, sino que también comprendiera su historia y su significado. Durante una de las explicaciones, compartió emocionada: "Me gusta muchísimo que me lo expliques porque si no, no me entero de nada". Para ella, el viaje no ha sido solo una oportunidad para ver nuevos lugares, sino también para entenderlos y vivirlos plenamente.

Además, María también ha podido disfrutar de pequeños placeres que forman parte del día a día de la ciudad, como probar los tradicionales crêpes parisinos y disfrutar del ambiente único que se respira en sus calles. Al finalizar el viaje, la abuelita resumió la experiencia con una frase que refleja la emoción de lo vivido: "Me han dado la vida y más que la vida".

El sueño de María | Civitatis y Adopta un Abuelo

Esta iniciativa forma parte del compromiso compartido entre Civitatis y la Fundación Adopta Un Abuelo por acercar experiencias transformadoras a las personas mayores, ofreciéndoles nuevas oportunidades para seguir disfrutando, aprendiendo y viviendo aventuras.

La historia de María demuestra que nunca es tarde para viajar ni para cumplir un sueño, y que descubrir el mundo puede seguir siendo una fuente de ilusión a cualquier edad.