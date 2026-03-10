OBITUARIO
Muere el periodista Raúl del Pozo a los 89 años
El periodista Raúl del Pozo, considerado uno de los grandes referentes de la crónica política y social en España ha fallecido a los 89 años.
Publicidad
El periodista y escritor Raúl del Pozo ha fallecido en Madrid a los 89 años, según ha informado el diario El Mundo, en el que colaboraba.
Nacido en 1936 en Mariana (Cuenca), ha sido un referente del columnismo político y ha ejercido como reportero, cronista parlamentario y analista político.
Más Noticias
- Así es la presentadora con más edad del mundo: A sus 99 años sigue frente a las cámaras de televisión
- "La soledad no es solo vivir sola, es cómo te trata la vida", mayores en Gran Canaria combaten el aislamiento con talleres y excursiones
- Carmen Maura reivindica la libertad a los 80 en el filme inaugural del Festival de Málaga
Inició su trayectoria en el Diario de Cuenca, y además fue director adjunto del diario El Independiente y corresponsal de Pueblo en Moscú, Londres, Lisboa y Buenos Aires, e inició en 1991 su colaboración con El Mundo, periódico que este martes le dedica un obituario escrito por Antonio Lucas, titulado: 'Muere Raúl del Pozo, el último bucardo del periodismo, después de mil vidas'.
Publicidad