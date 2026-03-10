HablandoEnPlata

OBITUARIO

Muere el periodista Raúl del Pozo a los 89 años

El periodista Raúl del Pozo, considerado uno de los grandes referentes de la crónica política y social en España ha fallecido a los 89 años.

El periodista y escritor Raúl del Pozo ha fallecido en Madrid a los 89 años, según ha informado el diario El Mundo, en el que colaboraba.

Nacido en 1936 en Mariana (Cuenca), ha sido un referente del columnismo político y ha ejercido como reportero, cronista parlamentario y analista político.

Inició su trayectoria en el Diario de Cuenca, y además fue director adjunto del diario El Independiente y corresponsal de Pueblo en Moscú, Londres, Lisboa y Buenos Aires, e inició en 1991 su colaboración con El Mundo, periódico que este martes le dedica un obituario escrito por Antonio Lucas, titulado: 'Muere Raúl del Pozo, el último bucardo del periodismo, después de mil vidas'.

