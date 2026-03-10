Estos son los tres alimentos que nunca faltan en la dieta del hombre más longevo de Estados Unidos

El colombiano Luis Cano, reconocido a sus 111 años como el hombre más longevo de Estados Unidos, atribuye parte de su longevidad a una alimentación sencilla y saludable que ha mantenido durante décadas. Entre los productos que nunca faltan en su mesa destacan tres: frijoles, aguacate y verduras, alimentos que, según explica, han sido básicos en su dieta diaria.

Cano, nacido en 1914 en el municipio colombiano de Andes (Antioquia) y residente en Nueva Jersey, se convirtió en el hombre vivo más longevo del país tras el fallecimiento de su predecesor en 2024, según los registros de la organización especializada en longevidad humana LongeviQuest.

El propio Cano ha explicado que su buena salud está relacionada con una alimentación equilibrada basada en alimentos naturales. Las verduras ocupan un lugar central en muchas dietas recomendadas, mientras que el aguacate aporta grasas saludables y fibra beneficiosa para el corazón. Por su parte, los frijoles son ricos en proteínas vegetales, hierro, potasio y ácido fólico, además de ser bajos en grasa y no contener colesterol.

Algunos expertos en longevidad, como el investigador Dan Buettner, destacan también el papel de las legumbres en la dieta y señalan que consumir una taza de frijoles al día podría incluso contribuir a alargar la vida varios años.

Más allá de la alimentación, Cano atribuye su longevidad a otros hábitos saludables. Asegura que nunca ha fumado ni bebido alcohol y que se mantuvo físicamente activo durante gran parte de su vida, realizando ejercicio de forma regular hasta los 105 años.

Especialistas recuerdan que vivir más años no depende de un único factor. Mantener una dieta rica en frutas y verduras, hacer ejercicio, dormir bien, cuidar las relaciones sociales y reducir el estrés son elementos que, combinados, favorecen una vida más larga y saludable.