Así quedarán las pensiones mínimas y las no contributivas en 2026 tras su revalorización para el próximo año

En 2026, las pensiones contributivas de la Seguridad Social subirán un 2,7 % de acuerdo con la revalorización general recogida en la Ley de reforma de las pensiones, un dato que se obtiene en función del IPC medio anual de los últimos doce meses.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el dato oficial del IPC del mes de noviembre, que se moderaba hasta el 3%. Esto supondrá que al menos 9,4 millones de personas beneficiarias que reciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas notarán una subida de su nómina desde el 1 de enero de 2026.

El cálculo exacto obtenido es del 2,66 %, con lo que todas las pensiones contributivas notarán un aumento previsto del 2,7 % en la misma proporción. Estas son las prensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares. La excepción son las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital que no están vinculados al IPC.

En 2026 las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital subirán un 11,34 %, mientras que las pensiones mínimas sin cargas subirán un 7,07 %, tal y como ha anunciado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

De esta forma, las pensiones mínimas para la jubilación con más de 65 años quedarán en 936,20 euros al mes para personas sin cónyuge, una cifra que aumenta a los 1.255 euros mensuales con cónyuge a cargo. En el caso de las personas con cónyuge no a cargo, la nueva cifra se sitúa en 888,7 euros mensuales.

En caso de jubilaciones con menos de 65 años, la pensión mínima para aquellos sin cónyuge se sitúa en los 875,78 euros al mes, una cifra que aumenta hasta los 1.255 euros mensuales para personas con cónyuge a cargo. La cifra se sitúa en los 827,86 euros mensuales para personas con cónyuge no a cargo.

Para pensiones por incapacidad absoluta en personas de 65 años o más y cónyuge a cargo, el mínimo se situará en 17.586,05 euros anuales. Para aquellos beneficiarios sin cónyuge, la cifra se sitúa en los 13.107,38 euros al año. Esta cifra se reduce a los 12.441,63 euros anuales en el caso de los beneficiarios con cónyuge no a cargo.

Para pensiones por gran invalidez en personas mayores de 65 años con cónyuge a cargo la cifra se sitúa en los 26.377,51 euros anuales. En el caso de las personas sin cónyuge, el dinero percibido será de 19.659,35 euros anuales, una cifra que se reduce a los 18.662,30 euros al año para beneficiarios con cónyuge no a cargo.

Las pensiones de viudedad aumentarán a una cifra de 17,586,05 euros anuales en el caso de personas con cargas familiares y 9.930,70 euros al año para menores de 60 años sin estas cargas familiares. La cifra será de 12.261,70 euros anuales en el caso de la pensión de viudedad para personas de entre 60 y 64 años y de 13.106,96 euros al año para mayores de 65 años o con discapacidad superior al 65 %.

La pensión por orfandad si existe un único beneficiario se situará en 11.898,90 euros anuales, mientras que en el caso de existir varios beneficiarios, este dato se incrementa hasta los 20.058 euros al año. En cuanto a las pensiones en favor de familiares, la cuantía mínima por beneficiario será de 286,41 euros mensuales. Si solo existe un único beneficiario y este es mayor de 65 años, la cifra llegará a los 9.683,40 euros al año. Si este único beneficiario tiene menos de 65 años, la cifra queda en 9.125,90 euros anuales.

El complemento de reducción de brecha género será de 38,24 euros mensuales por hijo, hasta un máximo de cuatro.