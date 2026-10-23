MERCADO SENIOR Y LONGEVIDAD
Los mayores de 55 años mueven el 40% del consumo privado en España
Este segmento de población impulsa un mercado que abarca desde la adaptación de viviendas hasta la tecnología, el turismo desestacionalizado y la gestión del patrimonio.
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El cambio de fondo en el modelo de atención se refleja en que cada vez más cuidados se prestan en el propio hogar. El panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia contabiliza 1.655.446 personas con prestación efectiva, situando la teleasistencia y la ayuda a domicilio como los servicios profesionales más habituales tras experimentar crecimientos significativos. A esto se suma una brecha importante en la demanda privada, ya que al 41% de los mayores de 55 años le gustaría contar con algún tipo de ayuda en el hogar frente al 15% que efectivamente la tiene, lo que abre un amplio mercado de acompañamiento, gestiones, limpieza y pequeñas reparaciones. Esta tendencia se ve reforzada por las proyecciones del INE, que apuntan a que en 2039 habrá 7,7 millones de hogares unipersonales en España, muchos de ellos formados por personas mayores que viven solas.
La accesibilidad y la reforma de viviendas como gran volumen potencial
Dado que la población envejece mayoritariamente en sus casas, el parque residencial debe adaptarse a las nuevas necesidades de movilidad. Modificar elementos como cambiar la bañera por un plato de ducha, instalar asideros, ensanchar puertas o incorporar domótica sencilla representa un volumen potencial enorme. La administración pública acompaña esta tendencia a través de planes y ayudas específicos, como el Plan Renhata o subvenciones autonómicas orientadas a suprimir barreras arquitectónicas, lo que genera un espacio profesional idóneo para instaladores y perfiles encargados de coordinar gremios y tramitar ayudas.
La irrupción de un cliente sénior digitalizado y la necesidad de asistencia
El perfil del mayor despegado de la tecnología evoluciona rápidamente, ya que 13,3 millones de sénior son activos digitales, un 44% utiliza la inteligencia artificial y el 46% paga con el móvil. Esta realidad transforma la naturaleza de los productos tecnológicos hacia servicios avanzados como sensores de teleasistencia, detección de caídas o plataformas de comunicación familiar. Paralelamente, existe una franja de población que requiere asistencia tecnológica y digital a domicilio debido a los obstáculos que suponen la digitalización de la banca, la administración y la sanidad, lo que alimenta un negocio basado en la confianza y la reputación.
El turismo sénior y su aportación clave contra la estacionalidad
Las partidas destinadas al ocio, viajes y cultura ganan peso en el presupuesto de los mayores de 55 años, pasando a representar el 30% del gasto según el barómetro de la Fundación Mapfre. Este segmento aporta una ventaja competitiva fundamental para el sector turístico: la disponibilidad fuera de temporada. Programas oficiales como el del Imserso buscan desestacionalizar y sostener el empleo en los meses de menor afluencia, una dinámica a la que se suma una oferta privada más amplia de escapadas culturales, turismo de salud y bienestar, y una notable tendencia de traslado residencial hacia comunidades como Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana tras la jubilación.
Gestión patrimonial, nuevas formas de convivencia y factores de riesgo
Con un 85% de propietarios, la vivienda se consolida como el principal activo de los mayores, de los cuales un 36% busca rentabilizarla mediante productos financieros como la hipoteca inversa o las rentas vitalicias. Asimismo, emergen nuevas fórmulas de convivencia intermedia entre la casa propia y la residencia, como el coliving o el cohousing sénior, junto a una creciente demanda de ocio, actividades sociales y servicios para mascotas. Sin embargo, el éxito de estos negocios exige superar importantes retos, destacando especialmente la confianza, la calidad del personal cualificado y la necesidad de evitar cualquier trato discriminatorio por edad para garantizar la rentabilidad a largo plazo.
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