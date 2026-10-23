Los mayores de 55 años mueven el 40% del consumo privado en España

El cambio de fondo en el modelo de atención se refleja en que cada vez más cuidados se prestan en el propio hogar. El panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia contabiliza 1.655.446 personas con prestación efectiva, situando la teleasistencia y la ayuda a domicilio como los servicios profesionales más habituales tras experimentar crecimientos significativos. A esto se suma una brecha importante en la demanda privada, ya que al 41% de los mayores de 55 años le gustaría contar con algún tipo de ayuda en el hogar frente al 15% que efectivamente la tiene, lo que abre un amplio mercado de acompañamiento, gestiones, limpieza y pequeñas reparaciones. Esta tendencia se ve reforzada por las proyecciones del INE, que apuntan a que en 2039 habrá 7,7 millones de hogares unipersonales en España, muchos de ellos formados por personas mayores que viven solas.

La accesibilidad y la reforma de viviendas como gran volumen potencial

Dado que la población envejece mayoritariamente en sus casas, el parque residencial debe adaptarse a las nuevas necesidades de movilidad. Modificar elementos como cambiar la bañera por un plato de ducha, instalar asideros, ensanchar puertas o incorporar domótica sencilla representa un volumen potencial enorme. La administración pública acompaña esta tendencia a través de planes y ayudas específicos, como el Plan Renhata o subvenciones autonómicas orientadas a suprimir barreras arquitectónicas, lo que genera un espacio profesional idóneo para instaladores y perfiles encargados de coordinar gremios y tramitar ayudas.

La irrupción de un cliente sénior digitalizado y la necesidad de asistencia

El perfil del mayor despegado de la tecnología evoluciona rápidamente, ya que 13,3 millones de sénior son activos digitales, un 44% utiliza la inteligencia artificial y el 46% paga con el móvil. Esta realidad transforma la naturaleza de los productos tecnológicos hacia servicios avanzados como sensores de teleasistencia, detección de caídas o plataformas de comunicación familiar. Paralelamente, existe una franja de población que requiere asistencia tecnológica y digital a domicilio debido a los obstáculos que suponen la digitalización de la banca, la administración y la sanidad, lo que alimenta un negocio basado en la confianza y la reputación.

El turismo sénior y su aportación clave contra la estacionalidad

Las partidas destinadas al ocio, viajes y cultura ganan peso en el presupuesto de los mayores de 55 años, pasando a representar el 30% del gasto según el barómetro de la Fundación Mapfre. Este segmento aporta una ventaja competitiva fundamental para el sector turístico: la disponibilidad fuera de temporada. Programas oficiales como el del Imserso buscan desestacionalizar y sostener el empleo en los meses de menor afluencia, una dinámica a la que se suma una oferta privada más amplia de escapadas culturales, turismo de salud y bienestar, y una notable tendencia de traslado residencial hacia comunidades como Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana tras la jubilación.

Gestión patrimonial, nuevas formas de convivencia y factores de riesgo

Con un 85% de propietarios, la vivienda se consolida como el principal activo de los mayores, de los cuales un 36% busca rentabilizarla mediante productos financieros como la hipoteca inversa o las rentas vitalicias. Asimismo, emergen nuevas fórmulas de convivencia intermedia entre la casa propia y la residencia, como el coliving o el cohousing sénior, junto a una creciente demanda de ocio, actividades sociales y servicios para mascotas. Sin embargo, el éxito de estos negocios exige superar importantes retos, destacando especialmente la confianza, la calidad del personal cualificado y la necesidad de evitar cualquier trato discriminatorio por edad para garantizar la rentabilidad a largo plazo.