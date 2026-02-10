Viajeros preocupados por el temporal ¿Puedo cancelar el viaje del IMSERSO?

Hemos empezado un 2026 de lo más lluvioso, encadenando temporales, de hecho según la AEMET enero de 2026 se ha convertido en el más lluvioso de los últimos 25 años.

Esta situación climática puede inquietar a aquellos que tengan contratados los viajes del programa del Turismo Social. No obstante, no se ha informado que este tipo de viajes se estén cancelando por parte de los organizadores, a pesar también del caos ferroviario que ha habido en los últimos días debido a las huelgas de trenes, que ya ha sido desconvocada.

No obstante, ante esta situación de incertidumbre, es probable que los jubilados que tenían previsto viajar en los próximos días decidan cancelarlo. Si es así, esto son los pasos qué deben seguir:

Cómo cancelar un viaje del Imserso

Según la página web de Turismo Social, si quieres cancelar la reserva puedes hacerlo en la agencia de viajes donde la contrataras personándote allí con el DNI y el localizador de la reserva.

Si se hizo a través de la web de turismosocial.es debe hacerse a través de la propia web en la sección MIS RESERVAS, introduciendo el DNI y la clave que llegó a través de la carta de acreditación. Tras acceder a la reserva solo habrá que cancelarla. No obstante, la web señala que una vez hecha la cancelación se hará para todos los pasajeros, si solo quiere cancelarse de forma individual habrá que contactar con Atención al Cliente de Turismosocial.

A continuación se podrá solicitar el reembolso de la reserva, sin embargo esto puede llevar algún coste dependiendo de la antelación con la que se cancele.

Si la anulación se produce con más de 10 días y menos de 15 a la fecha de inicio del viaje se abonará el 5% del precio.

Si es entre 3 y 10 días, se abonará el 15% del precio del viaje.

Si la anulación es 48 horas antes de la salida se abonará el 25%. Pero si coincide en sábado, domingo, festivo o causa de fuerza mayor se abonará el 50%.

Por último, si no se presentara el día de la salida el viaje se abonará en su totalidad aunque no se acuda.

Además, se cobrarán igualmente los gastos de gestión que consisten en un 6,20% del precio del viaje.

No obstante, si se señala que si "la devolución del importe del viaje es imputable a medidas tomadas por la administración a causa de una situación sobrevenida, se devolverá íntegramente la totalidad de la cantidad abonada por el usuario."

Si se ha adquirido un seguro, y la causa de la cancelación es médica, judicial o por siniestro se puede solicitar el reembolso a través de esta vía por la agencia donde se contratara o través de la web.

Si tienes cualquier duda siempre puedes llamar por teléfono 971 22 08 22 en horario de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 y de 14:30 a 17:00.