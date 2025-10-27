¿Qué es lo que se incluye en los viajes del Imserso?

Hace tan solo unos días se ponían a la venta los famosos viajes del IMSERSO para esta nueva temporada 2025/2026. Estos viajes del Programa de Turismo Social son especialmente atractivos por sus lugares de destino y sobre todo por su precio económico. Son viajes pensados para el público mayor de 65 años, donde pueden socializar y realizar actividades con gente de edades similares.

Aunque los precios son bastante asequibles, estos pueden variar dependiendo del destino, si es costa o interior de la península o si el viaje es a las islas, de la duración del viaje ya que este puede ser de 4 días o incluso de 10 y de algunos servicios extras que puedan llevar.

Cómo ya os contamos los viajes pueden incluir o no un servicio de transporte, lo que puede encarecer el viaje al igual que aquellos destinos en los que se necesite utilizar un avión para llegar. No obstante, este servicio se puede gestionar al solicitar el viaje.

Por norma general suelen incluir el alojamiento en habitación doble compartida. Aunque también existe la opción de escoger una habitación individual si se paga un suplemento adicional. Igualmente se suele incluir la pensión completa, es decir, comida, desayuno y cena. No obstante, si se suele cobrar otro suplemento si las cenas coinciden con días especiales como Nochevieja o Navidad. En el caso de que los viajes sean escapadas a capitales de provincia estos solo incluyen régimen de media pensión, es decir, desayuno y cena. Además de servicios de animación socio-cultural.

Dentro del Programa de Turismo Social también se incluye según detalla la página web del Imserso, una póliza de seguros colectiva, por si existiera algún percance durante el viaje. Estas cubren contigencias graves como accidentes, enfermedad grave o fallecimiento e incluso la anulación del viaje si existe una causa justificada.

Finalmente incluye servicio de medicina general, complementario de la Seguridad Social, en el propio hotel.