El diseñador Jacquemus convierte a su abuela en embajadora de la marca

El diseñador francés Simon Porte Jacquemus, fundador de la conocida marca que lleva su apellido Jacquemus y que viste a celebrities de todo el mundo compartía recientemente un post a sus casi siete millones de seguidores en Instagram sobre la gran inspiración que era su abuela.

De hecho, el joven diseñador afirmaba estar: "orgulloso de presentar a la primera embajadora oficial de la marca Jacquemus: mi abuela, Liline Jacquemus." Convirtiéndola así en todo un referente de la marca.

"Antes de nada, estaba ella. El icono original." Continuaba el diseñador.

"Nació en 1946 y fue criada en Alleins, un pequeño pueblo del sur de Francia. Creció rodeada de campos, sol, simplicidad y criada por una fuerte e italiana madre soltera."

"Antes de que Jacquemus existiera, ella fue toda mi inspiración, su fuerza, su elegancia, su autenticidad... ella xxx la forma en que veo a las mujeres y la manera en que imagino esta Casa. Nosotros la queremos, estamos obsesionados con ella... y como nuestra embajadora, ha dejado algunos comentarios:" seguía explicando el creador.

"La embajadora debe adherirse a una política de imagen completa en todo momento, sin excepción.

La embajadora debe aceptar que la Maison (Casa) tiene la última palabra sobre cada propuesta de glamour, peinado, maquillaje, silueta y estilismo.

La embajadora no debe participar en ninguna colaboración; no es una tendencia, es un compromiso.

La embajadora debe asistir a cada desfile como si fuera una cena familiar, en primera fila, sin discusión.

La embajadora no debe ser vista, fotografiada, dibujada, recordada ni asociada emocionalmente con ninguna Maison que no sea Jacquemus.

La embajadora no debe pronunciar los nombres de otras casas de moda.

La embajadora no debe usar ninguna otra marca, archivo, etiqueta o "simplemente algo cómodo"; la comodidad es conceptual.

La embajadora nunca debe dar "me gusta" a las publicaciones de otras marcas.

La embajadora no debe usar la palabra "marca" y debe decir "familia".

La embajadora siempre debe responder a la pregunta "¿Es usted exclusiva?" con: "¡Bien sûr!".

La embajadora no debe quitarse las prendas de Jacquemus en casa, por la noche ni en sueños. La embajadora debe sonreír. Siempre.

Como todos deberíamos hacer ;)". Finalizaba el post.

A sus 84 años, Liline Jacquemus se ha convertido en la orgullosa embajadora de Jacquemus y sin duda es una de las mujeres más elegantes del mundo.