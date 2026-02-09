El historiador Nicolás Sánchez-Albornoz, homenajeado por su 100 cumpleaños

El Instituto Cervantes ha rendido homenaje este lunes al historiador Nicolás Sánchez-Albornoz, primer director de la institución y una de las figuras más destacadas del hispanismo contemporáneo, que cumple 100 años el próximo 11 de febrero.

En el acto, Sánchez-Albornoz ha recibido la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y la medalla del Cervantes, de manos del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el actual director del Cervantes, Luis García Montero, respectivamente, quienes han ensalzado su trayectoria, marcada por su lucha contra el franquismo.

El historiador, especializado en la historia económica de España y la historia social de América Latina y miembro de la Real Academia de la Historia, además de pertenecer a las academias de la Historia de Portugal, Argentina y Ecuador, ha recibido con "gran gusto" la Orden, otorgada por su trayectoria intelectual, su compromiso democrático y su contribución a la proyección internacional de la cultura española.

Ha resaltado el "gran lazo" que tiene con el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues su padre, Claudio Sánchez-Albornoz, fue su titular durante la Segunda República y presidente en el exilio entre 1962 y 1971, por lo que siente "gran afecto por la labor que realiza".

El homenajeado también ha querido rebajar "los elogios", al considerar que el mérito del Cervantes debe ser "compartido por todos" los que lo hicieron posible y lo han conformado.

La Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica es una de las máximas distinciones del Estado que reconoce, en palabras del ministro, a quienes contribuyen con "méritos excepcionales a la nación".

Imponen la distinción de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al historiador Nicolás Sánchez-Albornoz | EFE

Coherencia ética y compromiso intelectual

Albares ha señalado que "pocas personas han hecho tanto por la nación española" como el galardonado, quien ha servido como "embajador de España y de su cultura".

Durante su intervención, el ministro ha destacado su "coherencia ética y compromiso intelectual", así como una trayectoria que refleja que "incluso en las circunstancias más adversas, siempre es posible abrir un camino para la democracia".

Ha celebrado su ejercicio, entre 1991 y 1996, como primer director del Cervantes, que ha cumplido durante décadas una función "esencial" que "a día de hoy perdura", especialmente relevante en "un momento de profundísimas transformaciones internacionales" donde "la extrema derecha global vuelve a amenazar los valores democráticos".

Los valores del homenajeado "deben servirnos también como faro en estos tiempos" para preservar "la investigación frente a la superstición, la universidad libre frente al dogmatismo, la verdad frente al intento de borrar la historia".

El director del Cervantes, Luis García Montero, ha subrayado que "la labor de Nicolás es y será siempre agradecida por los sucesivos directores del Instituto Cervantes", y le ha hecho entrega de la medalla de la institución como conmemoración de "su vida, obra y sus años de compromiso con la lengua, la cultura y la sociedad española".

El acto ha incluido una intervención musical de la compositora Saskia Venegas, inspirada en la obra Cárceles y exilios del homenajeado e interpretada por la violonchelista Maya Fridman, además de un coloquio posterior.

Nacido en Madrid en 1926, Nicolás Sánchez-Albornoz fue detenido en marzo de 1947 debido a su militancia en la Fundación Universitaria Escolar (FEU) y condenado a trabajos forzados, tras lo cual protagonizó una fuga del Valle de los Caídos, que inspiró la película 'Los años bárbaros' (1998), de Fernando Colomo.

Durante décadas residió en el exilio argentino, donde desarrolló buena parte de su carrera académica. Ha publicado numerosas obras y artículos, y fue fundador de la editorial Ruedo Ibérico, que sirvió como herramienta de lucha intelectual contra el régimen franquista.

Además de los galardones que se le han concedido este lunes, ha sido reconocido con otros méritos como la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.