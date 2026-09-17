Nuevo Carné Senior de Madrid para mayores de 55 años: cuándo llega y qué ventajas ofrecerá

La Comunidad de Madrid ha anunciado la creación de un nuevo Carné Senior dirigido a las personas mayores de 55 años. La idea es que funcione de manera similar al Carné Joven, concentrando en un mismo soporte información sobre recursos, actividades, servicios y ventajas para las personas mayores de 55 años.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia que puso en marcha el Gobierno regional el pasado año. El plan cuenta con una inversión anual de 400 millones de euros y reúne más de 100 medidas pensadas para ayudar a las personas mayores a mantenerse activas, autónomas y plenamente integradas en la sociedad.

¿Quién podrá tenerlo?

La medida está dirigida a las personas de 55 años o más que viven en la Comunidad de Madrid. Una de las principales novedades es que amplía el acceso a este tipo de recursos, ya que el actual carné de socio de los centros de mayores, que es diferente al nuevo Carné Senior, está dirigido con carácter general a personas de 60 años o más.

¿Qué descuentos tendrá?

El Carné Senior también permitirá acceder a descuentos en actividades y eventos. Además, ofrecerá a sus titulares la posibilidad de participar en cursos de formación digital y universitaria, talleres tecnológicos y programas de ejercicio adaptado. La iniciativa también busca cuidar la salud y el bienestar, con actividades para prevenir caídas y fomentar el bienestar emocional.

Historia Social Única

El nuevo carné estará vinculado a una plataforma digital conectada con la Historia Social Única y con otras soluciones que se incorporen a la cartera de Servicios para la Autonomía y Atención a la Dependenciaen la que los usuarios podrán consultar de forma sencilla los servicios y recursos que tienen a su alcance. La herramienta reunirá tanto las opciones que ofrece la Comunidad de Madrid como algunas propuestas privadas y, más adelante, incorporará también nuevos servicios relacionados con la autonomía y la atención a la dependencia, como la teleasistencia avanzada.

¿Dónde se solicita?

Podrá solicitarse a través de distintos canales, como las oficinas de atención ciudadana, los centros sociales y el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid. Por el momento, el trámite todavía no está abierto, por lo que habrá que esperar para conocer el formulario definitivo y las fechas concretas para solicitarlo.