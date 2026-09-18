¿Por qué las lavadoras modernas tardan tanto si queremos ahorrar energía?

Una de las prioridades de muchos hogares actuales es el ahorro en energía: se utilizan programas Eco, se instalan placas solares y se programan las lavadoras para que funcionen durante la madrugada, cuando los precios suelen ser más bajos.

Sin embargo, con esta creciente concienciación, muchos electrodomésticos modernos tienen preinstalados programas cada vez más largos. Parece una contradicción a las prioridades de la ciudadanía, pero, ¿es realmente así?

¿Por qué los programas son tan largos?

Las lavadoras consumen una parte importante de energía al calentar el agua, más que por la propia duración del programa. Los expertos del fabricante de electrodomésticos Midea explican en un artículo informativo que los ciclos fríos permiten que el agua fluya directamente al tambor, mientras que los calientes necesitan calentarla intensamente, lo que aumenta el consumo de energía.

Por ello, muchos programas (como Eco o algodón) pueden durar dos, tres o hasta cuatro horas, pero trabajan a temperaturas relativamente bajas que no suelen superar los 40 grados centígrados. Con ello, un mayor tiempo de lavado ayuda a que el detergente se disuelva.

Las lavadoras modernas suelen ajustar la cantidad de agua dependiendo de la carga, el tiempo y otros parámetros establecidos por el fabricante. Además de moderar la temperatura, utilizar menos agua también puede reducir el consumo energético.

¿Por qué el programa Eco de la lavadora tarda tanto?

Los programas Eco suelen tener una temperatura que ronda los treinta o cuarenta grados centígrados, pero con un tiempo de lavado prolongado. El movimiento del tambor y la fricción de la ropa limpia las telas de forma mecánica, mientras que el detergente y la temperatura disuelven las suciedades.

Alargar el ciclo aumenta el tiempo de limpieza mecánica y evita tener que consumir más energía para calentar el agua a temperaturas altas. Estos programas están regulados por la Unión Europea y muchas veces se usan como referencia para determinar los cálculos de consumo del etiquetado energético, de acuerdo con la comercializadora.

¿Para qué sirve el programa ECO?

Pese a la creencia popular de que se necesitan altas temperaturas para limpiar en profundidad la ropa, esto no siempre es necesario para las prendas del día a día. El programa Eco está diseñado para prendas de algodón con una suciedad normal o ligera, ya que no suelen necesitar lavados intensivos para quedar limpias.

No obstante, este programa puede no ser suficiente para prendas con suciedad incrustada, manchas difíciles o telas especialmente delicadas. Algunas manchas, como las de vino, sangre o barro, pueden necesitar calor como parte del proceso de disolución, mientras que la lana o la seda se pueden dañar con un movimiento prolongado del tambor.