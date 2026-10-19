Blondie, con la incombustible Debbie Harry a la cabeza, anuncia 'High Noon', su primer álbum en nueve años

Han pasado nueve años desde que Blondie publicó su último disco, pero la espera está a punto de terminar. La banda liderada por Debbie Harry, que ha cumplido 81 años el pasado julio, ha anunciado que el próximo 26 de febrero de 2027 lanzará 'High Noon', su duodécimo álbum de estudio y el primero desde 'Pollinator', publicado en 2017.

"Spectral Eyes", un primer adelanto con Johnny Marr

Para abrir boca, el grupo ya ha compartido "Spectral Eyes", una nueva canción que cuenta con un invitado de lujo: Johnny Marr, el que fuera guitarrista de The Smiths. El músico británico ha participado tanto en la composición como en la grabación de este primer adelanto, en el que las guitarras y la inconfundible voz de Debbie Harry vuelven a ser protagonistas.

Marr no será el único nombre conocido del nuevo trabajo. Blondie ha contado también con Glen Matlock, de Sex Pistols; Zach Condon, de Beirut, y Jess Wolfe y Holly Laessig, de Lucius. En total, el álbum reúne 13 canciones con las que la banda volverá a moverse entre el rock, el punk y los sonidos bailables que siempre han formado parte de su identidad. Entre los temas figuran "Sleepwalking", escrita por Glen Matlock, y una nueva versión de "Little Metal Drummer", una canción que Jimmy Destri, teclista original de Blondie, publicó en su primer álbum en solitario.

Un disco para recordar a Clem Burke

'High Noon' será un disco especialmente emotivo para Blondie, ya que recoge las últimas grabaciones de Clem Burke, histórico batería de la formación, que falleció en abril de 2025 a causa de un cáncer. El grupo comenzó a trabajar en estas canciones en 2022, cuando volvió a reunirse en Nueva York con el productor John Congleton, con quien ya había grabado 'Pollinator'. Debbie Harry, a sus 81 años, ha explicado que el álbum reúne buena parte de las influencias que han acompañado a la banda a lo largo de su carrera, aunque sin quedarse anclados en el pasado. Una idea con la que coincide Chris Stein, que ha aprovechado el anuncio para agradecer a los seguidores el apoyo recibido durante todos estos años.