Uno de cada cuatro mayores de 60 años se siente solo incluso estando acompañado

Una de cada cuatro personas mayores de 60 años se siente sola incluso cuando está acompañada. Además, el 54% querría relacionarse más con otras personas y el 34% echa en falta tener más personas con las que hablar. Son algunos de los principales resultados de la segunda edición del Informe Desoledad, presentado por Fundación Verisure en Madrid, que analiza la vulnerabilidad frente a la soledad no deseada y los factores que pueden contribuir a prevenirla.

Las redes de apoyo y las actividades significativas, claves para el bienestar

El estudio, que ha analizado a 386 personas mayores de 60 años de todo el territorio nacional, identifica diferentes niveles de riesgo. La mitad de las personas consultadas presenta una vulnerabilidad baja, mientras que el 42% se encuentra en un nivel moderado y el 8% en uno alto. Estos datos ponen de manifiesto la importancia de detectar las situaciones de vulnerabilidad y actuar antes de que se agraven. La disponibilidad de personas a las que recurrir es uno de los factores que diferencia a quienes presentan un menor riesgo de soledad de quienes se encuentran en una situación más vulnerable. El 69% de las personas con riesgo bajo considera que dispone de suficientes apoyos, frente al 39% de quienes presentan un riesgo alto. En este último grupo, seis de cada diez cuentan con pocos apoyos o con ninguno.

El informe también destaca la importancia de realizar actividades que tengan un significado personal. Mientras que el 58% de las personas con riesgo bajo afirma participar en actividades que considera significativas, el porcentaje desciende al 23% entre quienes presentan un riesgo alto. Además, el 57% de las personas encuestadas considera que realizar actividades que le motivan influye positivamente en su bienestar, y el 47% afirma realizar actividades que considera significativas. Sin embargo, solo el 32% asegura que participa en actividades que le hacen sentir pleno. Los resultados reflejan que mantenerse activo no siempre implica sentirse integrado o formar parte de un grupo.

El propósito vital, una herramienta para prevenir la soledad

La segunda edición del Informe Desoledad profundiza en el concepto de propósito vital, entendido como aquello que cada persona desea vivir, descubrir o compartir porque tiene un significado propio. La investigación plantea que la prevención de la soledad no deseada no debe centrarse únicamente en aumentar el número de contactos sociales, sino también en favorecer relaciones significativas y oportunidades para que las personas mayores mantengan sus intereses y proyectos. En esta línea, Fundación Verisure ha desarrollado durante 2026 un programa piloto de acompañamiento con propósito para explorar nuevas formas de abordar esta realidad. La iniciativa busca incorporar los intereses personales, la continuidad de los encuentros y la calidad de los vínculos al acompañamiento de las personas mayores.

Durante la presentación del informe, la responsable de Fundación Verisure, Teresa Cabezón, explicó que el proyecto pretende avanzar desde el conocimiento de la realidad de las personas mayores hacia la puesta en práctica de iniciativas que permitan responder a sus necesidades. Para ello, la entidad defiende un modelo flexible, adaptado a las circunstancias de cada persona y a factores como la salud, la movilidad o las condiciones del entorno. La investigación también destaca la importancia de preguntar directamente a las personas mayores qué quieren hacer, qué echan de menos y qué les gustaría recuperar o compartir. Este planteamiento busca reforzar su participación, autonomía y autoestima, teniendo en cuenta que las necesidades de acompañamiento pueden cambiar a lo largo de la vida. Con esta segunda edición, Fundación Verisure continúa trabajando en la prevención de la soledad no deseada, con el objetivo de favorecer vínculos significativos y ayudar a que las personas mayores mantengan una vida activa, con intereses propios y oportunidades para sentirse útiles y conectadas con los demás.