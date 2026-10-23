Los ultraprocesados se limitarán a dos raciones semanales en hospitales y residencias con pensión completa

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciado que quiere llevar al Consejo de Ministros el Real Decreto para fomentar una alimentación más saludable y regular la oferta de ultraprocesados en hospitales y residencias, así como en escuelas de 0 a 3 años.

"El Real Decreto para garantizar una alimentación saludable en centros residenciales, hospitalarios y otros comedores públicos de nuestro país, que también va a incorporar a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, que no quedaron cubiertas con el primer Real Decreto que hicimos para los comedores escolares, es probablemente la medida más importante que nos queda por aprobar", ha subrayado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

Según ha precisado el ministro, la alimentación que se recibe en un momento "particularmente vulnerable", como cuando uno está hospitalizado o en una residencia, va "dejar de ser una variable para obtener lucro o reducir los costes".

En todo caso, Bustinduy ha reconocido que la norma "genera fuertes resistencias porque hay lobbys que no tienen mucho interés" en que se apruebe, pero ha insistido en que "la norma esta lista" y confía en que salga adelante en el Consejo de Ministros ya que no requiere de convalidación parlamentaria.

Según los detalles del texto del Real Decreto publicados a finales de 2025, los ultraprocesados deberán limitarse en estos centros a un máximo de dos raciones semanales siempre que haya un régimen residencial o pensión completa, y a un máximo de una vez por semana en desayunos y meriendas.

El 90% de las frutas y hortalizas serán frescas y de temporada

Además, la medida garantizará un 90% de frutas y hortalizas frescas de temporada y menús variados, y obligará a que al menos un 80% de los productos de las máquinas 'vending' de estos espacios sean saludables.

Al mismo tiempo, tal y como ha indicado el ministro, quiere extender al primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) las pautas del Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, aprobado el 15 de abril de 2025, por el que prohíbe servir bebidas azucaradas y bollería en los centros escolares.

El Real Decreto indica que todos los centros escolares con comedor deben garantizar a los estudiantes un consumo diario de fruta y verdura fresca, especificando que al menos el 45% de la fruta y hortalizas que se sirvan sean de temporada; entre una y tres raciones de pescado a la semana, y al menos una ración de arroz o pasta integral, además de varias de pan integral.

Mientras, las comidas como pizzas, empanadillas o frituras que sean precocinadas se podrán servir una vez al mes como máximo, y las frituras que se elaboren en el día (que no procedan de productos precocinados) podrán servirse una vez a la semana como máximo.