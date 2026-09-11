El sueño profundo podría explicar por qué algunas personas resisten mejor el estrés

La investigación, realizada por expertos de la Facultad de Medicina de Morehouse (Estados Unidos), analiza cómo la actividad cerebral durante el sueño no REM influye en la manera en que los organismos responden posteriormente a situaciones sociales estresantes. Los resultados ponen el foco en una región cerebral relacionada con las respuestas emocionales y podrían ayudar a comprender qué diferencia a los organismos más resistentes al estrés de aquellos que presentan una mayor vulnerabilidad.

La calidad del sueño en el centro

La mayor parte del sueño de los adultos corresponde al sueño no REM, una fase considerada reparadora y que favorece la resiliencia ante situaciones de estrés. Sin embargo, los mecanismos cerebrales que permiten relacionar este tipo de sueño con una mayor capacidad para hacer frente al estrés todavía no están claros. El estudio, publicado en Jneurosci, se realizó en ratones y se centró en la actividad cerebral cortical durante el sueño no REM y su relación con las respuestas conductuales ante experiencias sociales estresantes. Los investigadores, dirigidos por Christopher Ehlen, investigador de la Facultad de Medicina de Morehouse, analizaron específicamente la actividad de la corteza prelimbica, una región cerebral que participa en la contextualización de las respuestas emocionales.

Durante el estudio observaron una supresión de la actividad en la corteza prelimbica, una característica distintiva del sueño, que permitió predecir la resiliencia de los ratones frente a experiencias estresantes. Esta supresión de la actividad neuronal se produjo de manera más concreta durante la fase de ondas lentas, correspondiente al sueño profundo. Después de que los animales fueran sometidos a experiencias estresantes, los investigadores observaron además una reorganización de la actividad neuronal, con una redistribución de la velocidad de dicha actividad en la corteza prelimbica. Los resultados sitúan así el sueño profundo como uno de los elementos que podrían estar relacionados con la capacidad del organismo para responder de una manera más resistente ante situaciones de estrés.

Próximos pasos

Según Ehlen, la calidad del sueño parece determinar la manera en que la corteza prelimbica suprime las respuestas emocionales, un proceso que, según plantea, podría representarse a través de la tasa de activación neuronal. "Nuestra hipótesis es que los animales susceptibles al estrés no duermen tan profundamente y que existe una respuesta activa al estrés que permanece intacta en los animales resistentes debido a su sueño profundo", explica el investigador. De esta forma, el trabajo apunta a una posible relación entre la profundidad del sueño y los mecanismos neuronales que intervienen en la respuesta frente a experiencias estresantes. La investigación plantea que las diferencias en la actividad cerebral durante el sueño podrían ayudar a explicar por qué unos organismos presentan mayor resiliencia y otros son más susceptibles a los efectos del estrés.

Los investigadores tienen previsto continuar estudiando esta relación mediante nuevos experimentos. Entre sus próximos objetivos está comprobar si la privación de sueño en ratones resistentes al estrés modifica la actividad neuronal en la corteza prelimbica. El equipo también espera que los resultados sirvan como punto de partida para futuras investigaciones en humanos. En concreto, confían en que este trabajo pueda contribuir a desarrollar estudios dirigidos a identificar marcadores neurobiológicos de resistencia o susceptibilidad al estrés. Así, el estudio abre una vía de investigación centrada en conocer cómo los procesos que tienen lugar durante el sueño, especialmente durante el sueño profundo, pueden estar relacionados con la manera en que el cerebro afronta posteriormente situaciones estresantes.