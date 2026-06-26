Marta Sánchez revela su fórmula para llegar a los 60 años sin recurrir al lifting

La cantante Marta Sánchez fue una de las invitadas más recientes del programa El Hormiguero, donde repasó algunos aspectos de su trayectoria profesional y personal. Durante la entrevista, la artista habló sobre cómo afronta la llegada a los 60 años y compartió los hábitos que forman parte de su rutina para mantenerse en forma y cuidar su bienestar físico.

Sus esenciales

En su participación en el programa El Hormiguero, la artista explicó que está satisfecha con la forma en la que afronta esta nueva etapa de su vida y aseguró que no ha recurrido al lifting para cuidar su imagen. "Estoy muy contenta de cumplir los 60 como los estoy cumpliendo sin lifting", afirmó la intérprete, que destacó la importancia de la disciplina y la constancia en su día a día. Según explicó, su rutina combina diferentes tipos de ejercicio físico.

Entre ellos se encuentra el Ballet Fit, una disciplina que practica tanto en Madrid como en Las Palmas y que fusiona movimientos inspirados en el ballet con ejercicios de acondicionamiento físico. Además, complementa esta actividad con entrenamiento de fuerza y sesiones de cardio, dos modalidades que ayudan a mantener la masa muscular y la resistencia física. La artista señaló que su estrategia para cuidarse no se limita únicamente al ejercicio. También recurre a tratamientos corporales específicos, entre los que destacó los masajes realizados a cuatro manos y la remodelación corporal mediante maderoterapia. Precisamente este último tratamiento fue uno de los que más llamó la atención durante su intervención.

Maderoterapia

La maderoterapia es una técnica que utiliza diferentes instrumentos de madera para realizar masajes corporales con el objetivo de remodelar determinadas zonas del cuerpo. Marta Sánchez reconoció que se trata de una práctica intensa y nada relajante. "Se llama remodelación corporal con maderoterapia y masajes. Es remodelación corporal con maderas. Duele más que caerse por unas escaleras", comentó entre risas.

La cantante dejó claro que, en su caso, la clave para mantenerse bien físicamente reside en la combinación de distintos hábitos y en la constancia. Ejercicio regular, entrenamiento de fuerza, trabajo cardiovascular y tratamientos corporales forman parte de una rutina que le permite afrontar los 60 años con energía y sentirse satisfecha con su imagen. Sus declaraciones han generado interés al poner el foco en alternativas basadas en el cuidado físico y la disciplina diaria para mantener el bienestar y la forma física con el paso de los años.