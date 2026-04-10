El primer grupo de mayores que se beneficia de Canarias se mueve viaja este domingo a Murcia

La directora general de Mayores y Participación Activa del Gobierno de Canarias, Verónica Meseguer, acompañará este domingo, 12 de abril, al primer grupo de mayores que se beneficia del programa Canarias se mueve, que saldrá gran parte desde el aeropuerto de Fuerteventura con destino a Murcia, donde disfrutarán de seis días de vacaciones.

El programa Canarias se mueve es pionero del Gobierno canario y entre sus beneficios se encuentra el de facilitar la movilidad de las personas mayores. En estos viajes se incluyen actividades culturales, traslados y atención durante las 24 horas a los participantes, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

Señalan que el programa se enmarca en el plan Maresía y pretende mejorar la calidad de vida, combatir la soledad no deseada y favorecer que las personas mayores puedan afrontar un envejecimiento activo y saludable.

En la primera edición de Canarias se mueve se prevén 600 plazas, siendo el precio de los viajes de 150 euros por persona y estando dirigidos a mayores de 60 años residentes en el archipiélago. Además contempla el traslado en avión, excursiones, alojamiento y manutención en régimen de pensión completa.

La organización ha previsto un viaje de seis días a la región de Murcia, con estancia en un hotel de cuatro estrellas (Hotel Traiña), con pensión completa y una extensa agenda de excursiones y visitas. En cuanto a los 12 viajes previstos se desarrollarán entre abril y octubre de este año en grupos de 50 personas.