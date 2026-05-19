¿Bisabuelos en peligro de extinción?

Hace apenas unas décadas, convivir con los bisabuelos era relativamente habitual en muchos hogares. Hoy, esa imagen familiar empieza a desaparecer poco a poco debido a un cambio evidente: el retraso de la maternidad.

La maternidad y la paternidad se retrasan por diferentes motivos, principalmente relacionados con la estabilidad económica y laboral. Muchas parejas esperan a tener la situación perfecta antes de dar el paso de formar una familia. Como consecuencia, las generaciones coinciden durante menos tiempo.

Esto provoca que, aunque la esperanza de vida aumente, resulte más difícil que los niños conozcan a sus bisabuelos. Para muchos, esas figuras familiares forman parte únicamente de fotografías antiguas o recuerdos transmitidos por sus padres y abuelos.

Sin embargo, todavía hoy existen historias que mantienen vivo ese vínculo. Es el caso de Lucía, una niña de 6 años, y su “superyaya” Isabel, que acaba de cumplir 99 años. Entre ambas hay casi un siglo de diferencia, pero comparten una relación marcada por el cariño. Isabel reconoce que “jamás pensé que iba a ser bisabuela” y en la actualidad ya ha conocido a siete bisnietos.

En Galicia, Maruja también disfruta de una gran familia formada por cuatro nietos y seis bisnietos. Antes era habitual criarse con bisabuelos, ahora es una excepción. Vivimos más… pero las generaciones coinciden, cada vez menos.