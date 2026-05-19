Saltan las alarmas con WhatsApp, te contamos cómo prevenir las estafas que se realizan a diario

A través de técnicas de ingeniería social, los estafadores manipulan a los usuarios para ganarse su confianza y conseguir que realicen acciones que ponen en peligro su privacidad y su dinero. La Policía Nacional ya ha alertado sobre el crecimiento alarmante de estas modalidades de fraude por todo el territorio español, por lo que conocer cómo operan resulta fundamental.

Los engaños más habituales abarcan desde el simple mensaje de un número desconocido que busca captar datos personales mediante enlaces a ofertas falsas, hasta sofisticadas estafas de inversión con promesas de altos rendimientos en criptomonedas. También proliferan las ofertas de empleo falsas y bien pagadas, e incluso fraudes emocionales donde los delincuentes simulan una relación afectiva para acabar solicitando dinero. Sin embargo, las modalidades más peligrosas son aquellas que utilizan la suplantación de identidad, donde el atacante se hace pasar por un familiar en apuros o un amigo para solicitar transferencias urgentes. En el ámbito empresarial, este ataque se conoce como el "fraude del CEO", donde se engaña a un empleado del departamento financiero haciéndose pasar por un alto cargo para exigir un pago confidencial e inmediato.

La trampa del código de verificación

Una de las tácticas más eficaces y destructivas detectadas por las autoridades consiste en el robo directo de la cuenta de WhatsApp. El fraude comienza cuando los delincuentes acceden al perfil de un contacto cercano a la víctima. Utilizando esa identidad robada, inician una conversación y piden un favor aparentemente inofensivo: reenviar un código que la víctima va a recibir por SMS, bajo el pretexto de haber perdido el móvil o intentar recuperar el acceso a una red social.

Lo que realmente está recibiendo la víctima es el código de verificación que WhatsApp solicita para registrar la cuenta en un nuevo dispositivo. Si la persona cae en la trampa y facilita esos dígitos, el estafador toma el control de su WhatsApp en segundos. A partir de ese momento, el usuario original pierde el acceso y queda bloqueado, mientras que el delincuente puede leer sus hilos de mensajes, acceder a sus contactos y continuar propagando el engaño pidiendo dinero a sus amigos y familiares en su nombre.

Señales de alerta y pautas de prevención

Para evitar caer en estos engaños, es necesario prestar atención a ciertas señales sospechosas del remitente, como errores ortográficos o gramaticales y peticiones inusuales para tocar enlaces, descargar aplicaciones o transferir fondos. También debe encender las alarmas cualquier cambio en el tono habitual de escritura de un conocido, su resistencia a hablar por teléfono cuando se le sugiere o la insistencia en utilizar únicamente WhatsApp mediante excusas. La aplicación recuerda que nunca se debe pagar por usar sus servicios, por lo que cualquier mensaje que exija un pago para mantener o desbloquear la cuenta debe ser descartado como fraude.

La regla de oro de la ciberseguridad digital ante estas situaciones es la prevención: si se recibe un código de verificación que no se ha solicitado, nunca se debe compartir con nadie, sin importar quién lo pida. En el caso de recibir mensajes de números desconocidos, la propia aplicación muestra alertas que permiten saber si es una cuenta nueva o de otro país para facilitar la decisión de bloquear o reportar al usuario. Si se detecta un comportamiento extraño, la recomendación de las autoridades es mantener la calma, verificar la identidad de la persona llamando por otra vía de comunicación y, en caso de haber sido víctima de un fraude, denunciar los hechos a través de los canales oficiales de la Policía Nacional, como la Oficina de Denuncias en Internet.