'Salvia Rural' muestra en Dueñas el impacto de su formación en el medio rural

La responsable de programas de Personas Mayores en Fundación Santa María la Real, Marta Prieto, y la gerente territorial de Servicios Sociales de Palencia de la Junta de Castilla y León, Almudena Narganes, han visitado hoy al equipo de acompañamiento del programa “Salvia Rural” en Dueñas (Palencia), para conocer a sus participantes, su experiencia en el programa y los logros obtenidos en estas semanas. El programa también se está desarrollando en otro municipio de la provincia de Palencia: Guardo.

“Salvia Rural” es el programa de innovación social que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y el envejecimiento activo de las personas mayores de 65 años que viven en municipios rurales de menos de 30.000 habitantes, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad, así como prevenir situaciones de aislamiento o soledad no deseada.

“Salvia Rural” está impulsado por Fundación Santa María la Real y cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y Fundación Mapfre, en el marco del Programa estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza (CCI 2021ES05SFPR003), así como con la colaboración de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Palencia de la Junta de Castilla y León.

“El programa ‘Salvia Rural’ apuesta por construir comunidades más inclusivas y solidarias para quienes envejecen en situación de vulnerabilidad en los entornos rurales, y actuar frente a la soledad no deseada. Escuchar sus vivencias nos permite seguir perfeccionando las metodologías y fortalecer el impacto social de esta iniciativa”, ha destacado Marta Prieto, de Fundación Santa María la Real.

La gerente territorial de Servicios Sociales de Palencia ha agradecido la puesta en marcha de este proyecto en la localidad de Dueñas a través de en uno de los centros de día de la Junta de Castilla y León. Asimismo, ha valorado muy positivamente el Programa Salvia Rural por su contribución al fomento del envejecimiento activo, destacándolo como una herramienta clave para prevenir y combatir la soledad no deseada.

'Salvia Rural' 2026-2027 | Santa María la Real Fundación

Perfil de participantes en Dueñas y Guardo

Los dos grupos de acompañamiento de Dueñas y Guardo se llevan a cabo de abril a mayo para personas mayores de 65 años residentes en el territorio. Ya han pasado por los equipos 19 personas. Actualmente en estos territorios están participando un total de 18 personas: el equipo de Dueñas está formado por 9, 7 mujeres y dos hombres, que se reúnen en el municipio, en horario de mañana, con el acompañamiento de especialistas de Fundación Santa María la Real. En el caso de Guardo, el equipo está formado por 9 personas también.

Las personas participantes de ambos equipos tienen entre 67 y 84 años y presentan perfiles e historias de vida muy diversos. Esta variedad enriquece la acción formativa, ya que cada persona aporta su propia experiencia y conocimientos, favoreciendo el aprendizaje mutuo, el fortalecimiento del equipo y el sentimiento de utilidad personal y social.

En esta acción formativa se desarrolla el fortalecimiento de áreas como la alfabetización digital, la capacidad funcional, la participación social, la promoción de la salud, las habilidades sociales y el aprovechamiento del ocio y el tiempo libre. Todo ello favorece la inclusión y la participación de las personas mayores.

Próximamente se celebrará una nueva ronda de “Salvia Rural” en la provincia de Palencia y anunciaremos las localidades que tendrán abierta la inscripción para participar. Más información del proyecto, aquí: https://areaempleofsmlr.es/proyectos/personas-mayores/salvia-rural/