La extenista Billie Jean King recupera su sueño pendiente y se gradúa a los 82 años

A los 82 años, la leyenda del tenis femenino Billie Jean King ha vuelto a demostrar que es una mujer que nunca aceptó límites, ni dentro ni fuera de la pista. Convertida en una de las mujeres más influyentes de siglo XX, ha cumplido un sueño que aparcó durante seis décadas… graduarse en la universidad.

Una revolucionaria del deporte moderno

Billie Jean King creció en una familia humilde de California. Su madre era ama de casa y su padre, bombero. Desde edad muy temprana comenzó a interesarse por el deporte; comenzó con el béisbol y sóftbol. Cuando alcanzó los once años descubrió el tenis, deporte en el que desarrollo una de las carreras más importantes del siglo XX ya que consiguió revolucionar el deporte moderno.

Conquistó un total de 39 títulos de Grand Slam, una cifra que sigue situándola entre las mayores leyendas del tenis mundial, de todos esos títulos 12 fueron en individuales, 16 en dobles femeninos y 11 en dobles mixtos. También cosiguió alzarse con el número uno del ranking mundial.

Además de sus logros sobre la pista, destacó por los éxitos que consiguió fuera de ella, luchando por el reconocimiento y la igualdad económica entre hombres y mujeres.

Por otro lado, su influencia fue decisiva para la creación de la asociación de profesionales, Women’s Tennis Association y dio independencia al circuito femenino.

Uno de sus mayores hitos llegó en 1973, el extenista Bobby Riggs, de 55 años, aseguraba públicamente que incluso retirado podía derrotar fácilmente a las mejores jugadoras del mundo porque “el tenis femenino era inferior”. Billie, aceptó el reto.

El partido, conocido como "Battle of the Sexes" se disputó en Houston ante más de 30.000 espectadores y una audiencia televisiva millonaria, King derrotó a su colega en tres sets, en el partido considerado uno de los eventos deportivos más importantes del siglo XX.

Pionera fuera del deporte

Fue una de las primeras deportistas en reconocer públicamente su homosexualidad, en una época en la que perdió muchos contratos publicitarios y sufrió una enorme presión mediática, pero con el tiempo se transformó en referente mundial de los derechos LGTBIQ+.

El sueño que cierra su ciclo emocional

La semana pasada consiguío cerrar uno de los círculos más emocionales de su vida, tras graduarse en la universidad en sus estudios de Historia después de seis décadas. En su discurso de graduación destacó:

“Es un privilegio para mí estar aquí como miembro de su promoción”, afirmó durante la ceremonia. “¡Sí, solo tardé 61 años!”, bromeó la leyenda del tenis, provocando la ovación de los asistentes. Además, recordó sus orígenes humildes y destacó: “Al igual que muchos de mis compañeros graduados, soy el primer miembro de mi familia directa en graduarme de la universidad”, explicó emocionada.

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