A sus 90 años, Juan Antonio de Regil logra completar la travesía en homenaje a su hermano

Cinco hermanos, amantes de la montaña, deciden en 1969 crear una competición de esquí, por los Picos de Europa, que sigue hoy en día sigue siendo una referencia de este deporte. La Travesía Andrés de Regil recibe su nombre por uno de ellos que falleció un año después, en el País Vasco, en el Monte Gorbea, en un día de niebla, que según nos cuenta su hermano Juan Antonio "es de lo más peligroso en la montaña, porque es muy traicionera, no ves por donde vas ni a qué velocidad".

Andrés de Regil falleció en un accidente de montaña en 1970 y es quien le da nombre a la prueba

Una tragedia familiar que en lugar de acabar con su sueño hizo que en la actualidad esta travesía de montaña sea una de las más legendarias de cuantas se celebran en nuestro país, al cumplirse ya 57 ediciones, con la de este año.

Juan Antonio de Regil, que también ha competido en esquí alpino, nos cuenta lo que son para él este tipo de pruebas: "Es medirte a la montaña y solventar los problemas que te va a presentar".

"La niebla es muy traicionera en la montaña"

Con 90 años Juan Antonio se mantiene en forma con cuatro días semanales de gimnasio, "lo que me permite comer bien y poder tomarme un vino, que me gusta mucho", nos cuenta.

En cuanto a la montaña y a esta carrera, él no ha faltado ningún año y no tiene pensado dejar de hacerlo mientras pueda "hasta los cien años, no tengo prisa", dice De Regil, con un envidiable sentido del humor.

Hablando en plata

Hablando en plata es la nueva web de Atresmedia dirigida a personas mayores de 55 años, que nace dentro de la iniciativa del Grupo con la que pretende revalorizar a dicho grupo de edad y que servirá como punto de encuentro y atenderá a los intereses del colectivo en sus diversos ámbitos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.